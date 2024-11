Il sottosegretario allo Sviluppo economico Antonio Gentile rilancia la richiesta di chiarimenti sui debiti di Occhiuto avanzata al commissario prefettizio dai deputati del Pd, che hanno interrogato anche il ministro Alfano

Anche il sottosegretario allo Sviluppo Economico on. Antonio Gentile è intervenuto sui fatti di Cosenza che riguardano l’amministrazione comunale uscente. Questa mattina all’interno di un servizio a firma di Mara Martelli andato in onda su Buongiorno regione della redazione del TG 3 Calabria, il sen. Gentile ha dichiarato che “Sono stati sollevati problemi gravissimi da parte di alcune liste in riferimento alle attività dell’amministrazione uscente. Ci auguriamo che il commissario prefettizio, che in questo caso è il giudice terzo, dia delle risposte”.