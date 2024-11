La Camera ha approvato oggi due emendamenti, presentati dai deputati di Forza Italia Jole Santelli e Francesco Cannizzaro, al decreto legge Calabria in materia di sanità. Lo rendono noto i due promotori.

«Con il primo emendamento - spiegano in una nota - viene abolito il surplus, originariamente previsto, di 20 mila euro in più, aggiuntivi al compenso previsto, per i manager nominati nelle Asp provenienti da altre regioni. Con il secondo emendamento viene stabilito che i 50 mila euro ulteriori ed aggiuntivi previsti al contratto siano subordinati a criteri di verifica dei risultati. Abbiamo evitato un odioso meccanismo di sostentamento extrastipendiale - hanno detto Santelli e Cannizzaro - che non aveva alcun senso ed evitato che si regalassero soldi pubblici».

