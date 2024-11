Il ministro delle Infrastrutture Graziano Delrio frena dopo gli annunci del premier Renzi. Oliverio: 'Già impostati alcuni progetti che cambieranno la mobilità tra Cosenza e Catanzaro'

Troppo alti i costi dell'altà velocità per la Calabria, ma con una serie di aggiustamenti, e investimenti, fa sapere Delrio, da Roma a Reggio Calabria si potrà arrivare in 4 ore. Nell'intervista a Repubblica, il ministro ha individuato una serie di interventi necessari per migliorare la rete, rinviando però ogni discorso sull'alta velocità, annunciata invece da Renzi. Di quello di parlerà in un tavolo al ministero tra Governo e Regione subito dopo Ferragosto. Intanto, come confermato anche dal presidente Oliverio in una intervista al Quotidiano, una serie di interventi sono già programmati: 'La metropolitana di Cosenza con la programmazione 2014-20; la tratta Cosenza-Catanzaro delle ferrovie, che metterà in connessione l'area urbana cosentina con la metropolitana di Catanzaro che arriva fino al policlinico di Germaneto". "Un grande progetto che cambierà la mobilità della popolazione in queste due aree della Calabria" ha concluso Oliverio.