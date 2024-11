Il consigliere: ‘Venerdì saranno ripristinate le regole e faremo rispettare leggi e sentenze come un paese democratico deve’

È' stato convocato, dal Consigliere anziano Graziano Di Natale, per venerdì 15 luglio ore 10 presso la Sala delle adunanze Provincia di Cosenza il Consiglio Provinciale per discuterete di alcuni punti tra cui: presa d'atto decadenza del Consigliere Lino Di Nardo giusta ordinanza del Tribunale Di Cosenza, comunicazione de Prefetto di Cosenza del 29/12/2015 Provvedimenti, presa d'atto dell'ordinanza del Consiglio di Stato del 7/7/2016,discussione per indizione elezioni Presidente Provincia di Cosenza atto di indirizzo, comunicazioni del consigliere anziano.

“Non è stato semplice – ha dichiarato Di Natale - questa mattina svolgere il mio ruolo con alcuni uffici che hanno evitato di dare seguito agli adempimenti successivi per giungere alla convocazione. Una situazione paradossale dove parte della burocrazia ostacola la mia funzione e ne frena l'azione. Si è impedita persino la pubblicazione sull'albo pretorio e la diffusione sul sito istituzionale dell'Ente. Di questo ho informato con una nota il Prefetto di Cosenza. Venerdì saranno ripristinate le regole e faremo rispettare leggi e sentenze come un paese democratico deve”.