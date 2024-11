Si chiama Costanza Pino, compirà 60 anni tra quattro giorni, e da oggi, 1° marzo 2019, sarà il commissario prefettizio che condurrà l'ente comunale di Diamante fino a nuove elezioni amministrative, previste per il prossimo 26 di maggio. L'insediamento è fissato per le ore 14. La donna, attualmente vice prefetto di Catanzaro, sostituirà l'ormai ex sindaco della città, Gaetano Sollazzo, delegittimato da 7 consiglieri che, dopo aver consegnato le firme per le dimissioni a un notaio, hanno decretato di fatto lo scioglimento del consiglio comunale. La notizia è arrivata in diretta nel corso della conferenza stampa indetta in mattinata dall'ex primo cittadino, il quale è stato informato durante una breve telefonata.

