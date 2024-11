Saverio Greco lo aveva previsto. Commercialista, revisore dei conti ed ex presidente del Consiglio Comunale di Cosenza, in una intervista rilasciata al nostro network nello scorso mese di giugno, aveva prefigurato l’odierno scenario. Gli era bastato dare un’occhiata alle carte, le stesse analizzate dalla Corte dei Conti, per azzardare un pronostico: «Le argomentazioni dei giudici contabili sono corpose, non vedo alternative al dissesto», dichiarò ai nostri microfoni. Dopo la decisione adottata dalle Sezioni Riunite, siamo tornati nel suo studio per raccogliere una sua valutazione: «Saranno imposti tagli al bilancio di circa il 30 per cento» dice. Ecco l’intervista

