La Giunta regionale si è riunita sotto la presidenza del Presidente Mario Oliverio per chiedere al governo di dichiarare lo stato d'emergenza nei comuni colpiti dal maltempo in queste settimane.

Su proposta del Presidente Oliverio si è deliberato di integrare la richiesta già fatta al Governo di dichiarazione dello stato di emergenza, formulata con deliberazione del febbraio scorso, estendendo la stessa agli eventi verificatesi, successivamente, nei territori dei Comuni di Petilia Policastro, Canolo, Oriolo e Scala Coeli, disponendo, allo stesso tempo, in loro favore, un primo contributo di 1.200.000 di euro.



Su proposta del Presidente e dell’Assessore ai Lavori Pubblici Antonino De Gaetano si è deciso di revocare alcuni precedenti interventi deliberati e di accertare, conseguentemente, un’economia di euro 4.556.000 sull’obiettivo operativo 3.2 del Por Calabria Fesr 2007/2013. La delibera prevede anche di riprogrammare “le economie per l’esecuzione, da parte delle Amministrazioni provinciali, per lo stesso importo, di alcuni interventi di mitigazione del rischio da erosione costiera nei Comuni di Falerna, Gizzeria, Diamante, Amantea, Sangineto, Bonifati, Belvedere marittimo, Cetraro, Acquappesa, Guardia piemontese, Fuscaldo, Longobardi, Motta San Giovanni, Melito Porto Salvo e Reggio Calabria.

Pisl - Venerdì prossimo, dieci aprile, nella sede dell’Assessorato alla Programmazione Nazionale e Comunitaria, alle ore undici, alla presenza del Presidente Mario Oliverio, saranno sottoscritte le convenzioni tra la Regione e gli enti beneficiari dei Pisl. Sarà, così, compiuto un significativo passo – informa una nota dell’Ufficio stampa della Giunta - nella direzione del completamento dell’iter della progettazione integrata che vede la Regione lavorare al fianco dei comuni calabresi. L’appuntamento di venerdì scaturisce dal fatto che nella seduta del tre aprile scorso, la Giunta, su proposta del Presidente Oliverio e sulla base dell’istruttoria tecnica compiuta dal Dipartimento “Programmazione nazionale e comunitaria”, ha deliberato lo scorrimento della graduatoria relativa alla progettazione integrata di sviluppo locale (Pisl). La delibera consente la stipula delle convenzioni di erogazione dei finanziamenti per circa 38 milioni di euro.