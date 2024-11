'Grave dissesto idrogeologico, la politica non può ricordarsene solo nell'emergenza'

Il candidato del centrosinistra alle elezioni regionali promette un intervento decisivo per sanare il grave dissesto idrogeologico che ha colpito gran parte della Regione. Non si tratta più di una emergenza, ma di una condizione stabile, che si ripropone ad ogni allerta meteo.



"La nuova giunta di centrosinistra si concentrerà sui problemi veri della regione -si legge nella nota di Oliverio -quelli da cui dipende la vita dei cittadini, tra cui quello della sicurezza del territorio. Servono interventi normativi e amministrativi che consentano di contrastare il dissesto idrogeologico di un territorio abbandonato e violentato dall'uomo come quello calabrese. Abbiamo bisogno di una mappatura delle cinque province, nella quale siano evidenziate le aree di maggiore criticità, unita a un censimento delle costruzioni e opere che rappresentano un pericolo per i nostri comuni".

"Chi come me viene da una lunga esperienza di amministrativa, non può non avere particolarmente a cuore un tema delicatissimo. Il dissesto idrogeologico e’ un problema di cui non possiamo ricordarci solo quando si verificano eccezionali ondate di maltempo con tutto ciò che ne consegue. Dalla strage di Soverato in avanti passando per Maierato, Cavallerizzo e Cerzeto, in Calabria non e’ cambiato nulla e le centinaia di interventi che avrebbero dovuto essere realizzate non sono state portate a termine. Ancora una volta ricorre il tema dei fondi strutturali europei a cui attingere per uscire da questa situazione, mettendo anche a valore l’esperienza e il know how delle aziende calabresi. La messa in sicurezza del territorio e’ il primo dovere di una politica degna di questo nome – conclude il candidato del centrosinistra – che realizzi la grande rivoluzione che vogliamo mettere in atto: quella di rendere la Calabria una regione normale”.