«Io e Mattia Sartori siamo stati ospiti a pranzo nell’abitazione bolognese del professore Romano Prodi e della signora Flavia Franzoni». Jasmine Cristallo, coordinatrice calabrese delle Sardine, pubblica con orgoglio sui social le immagini della visita a casa dell’ex presidente del Consiglio, puntualmente nella rosa di nomi che viene ipotizzata quando si parla di successione al Quirinale.

«Un incontro – scrive Cristallo - avvenuto in un clima cordiale e informale per conoscersi per la prima volta e parlare di politica. La storia impone alla nostra generazione di indagare quello che fu il Progetto dell’Ulivo e di andare fino in fondo, senza acredine né rivalse, per capire perché fu affossato, su quale altare ne fu chiesto il sacrificio».

Unire la sinistra sotto l’egida di un soggetto politico capace di coagulare le diverse anime e, soprattutto, sopirne le pulsioni autodistruttive, è una suggestione che non perde mai la sua forza, nonostante le continue delusioni.

«Interrogarsi su quel “desiderio” di cui l’Ulivo è stato vettore – conclude la rappresentate delle Sardine - e analizzare quella capacità di mettersi in sintonia con le domande che segnavano e ancora oggi segnano, seppur in contesti diversi, la società italiana, perché è in quel tipo di esperienza che va ricercato il bandolo della matassa per ricominciare un cammino della Sinistra Tutta».