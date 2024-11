Esponente di spicco del Psi calabrese, dopo l’esperienza in Comune fece il salto in Consiglio regionale. Da primo cittadino disse: «Con me le porte del Municipio saranno sempre aperte»

Si è spento Battista “Pino” Iacino, storico sindaco di Cosenza per il quinquennio 1975-1980. Esponente di spicco del Psi calabrese, fu alla guida della prima giunta rossa di Palazzo Bruzi dove portò nella sua squadra di governo i comunisti e i socialdemocratici. Conclusa la sua esperienza in Comune ottenne i voti necessari per essere eletto in Consiglio regionale. Per lui anche un incarico da assessore.

In una delle sue prime dichiarazioni da sindaco, Pino Iacino disse «con me troverete le porte del Municipio sempre aperte». Uomo dalla grande cultura, ha sempre partecipato alla vita e all’agone politico della città. Scompare all’età di 89 anni, sui social si stanno diffondendo a macchia d’olio i commenti di cordoglio da parte di esponenti socialisti. Ma anche gli avversari politici gli hanno sempre riconosciuto onestà intellettuale e di azione.