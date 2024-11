Sono stati scelti dal Consiglio dei Ministri. Luisa Latella andrà nel capoluogo di regione; Vincenzo De Vivo nella città pitagorica

Roma – Due nuovi prefetti arrivano in Calabria. Su indicazione del Ministro Angelino Alfano il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera ad una serie di trasferimenti che vedono interessate anche le province di Crotone e Catanzaro. Per Luisa Latella, già prefetto di Vibo, si tratta di un ritorno alla punta dello stivale. Sarà lei a guidare infatti l'Ufficio territoriale del governo del capoluogo di regione. Arriva dalla Sardegna, invece, il neoprefetto pitagorico. Destinazione Crotone per Vincenzo De Vivo da Oristano.