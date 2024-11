Sette seggi alla lista legata al presidente Bruno, tre al Centrodestra e due ad Alleanza civica. Domani la proclamazione

Nella giornata di ieri al voto, per eleggere il nuovo consiglio provinciale, chiamati gli amministratori degli 80 Comuni della provincia. Hanno espresso il loro voto 817 amministratori sugli 880 aventi diritto. Vittoria netta della lista facente capo al presidente della provincia in carica per altri due anni Enzo Bruno, “Insieme per la Provincia”, che conquista ben sette seggi totalizzando 54.308 voti complessivi. La lista “Centrodestra per la Provincia” tre seggi con 24.780 voti e infine, la terza lista “Alleanza Civica” si assicura due seggi con 15.565 voti.



Ecco il nuovo consiglio provinciale del capoluogo di Regione:



Insieme per la provincia

Marziale Battaglia (6.724 voti)

Giovanni Costanzo (6.694)

Marco Polimeni (5.777)

Francesco Severino (5.444)

Aquila Villella (4.810)

Davide Zicchinella (4.706)

Elisabeth Sacco(4.607)



Centrodestra per la Provincia

Antonio Montuoro (4.893)

Armando Chirumbolo (4.581)

Giacomo Muraca (3.117)



Alleanza Civica

Rosario Lostumbo (2.951)

Tranquillo Paradiso (5.571)

Domani, 25 ottobre, a mezzogiorno la proclamzione dei dodici candidati elett.