Dall’Agenzia unica per la mobilità al nuovo nome commerciale dell’aeroporto, passando per turismo, cultura e Protezione civile: undici articoli per costruire un futuro condiviso sulle due sponde. Il testo integrale del protocollo d’intesa sottoscritto dai sindaci Cannizzaro e Basile

Un primo passo istituzionale per dare forma all’Area Metropolitana Integrata dello Stretto, trasformando in una strategia amministrativa condivisa i rapporti economici, sociali e culturali che già uniscono Reggio Calabria e Messina. È questo l’obiettivo del protocollo d’intesa sottoscritto dai sindaci Francesco Cannizzaro e Federico Basile, in occasione della storica seduta congiunta delle due Giunte comunali a bordo della nave Elio di Caronte & Tourist.

Il documento, articolato in undici articoli e valido per cinque anni, individua sei direttrici strategiche di collaborazione: trasporti e mobilità, turismo, cultura, università e ricerca, Protezione civile e buona amministrazione. Dall’integrazione dei collegamenti con l’aeroporto Tito Minniti alla creazione di un’Agenzia unica per la mobilità, fino alla promozione turistica congiunta, il protocollo definisce gli obiettivi sui quali costruire i successivi interventi. Un’intesa programmatica che non prevede finanziamenti immediati, ma pone le basi per una progettualità comune e per una più forte interlocuzione con il Governo nazionale.

Il protocollo d’intesa

Premessa

Il presente Protocollo d'Intesa nasce dalla volontà congiunta delle Amministrazioni Comunali di Messina e Reggio Calabria di superare una storicizzata logica di separazione geografica e concorrenzialità amministrativa. L'obiettivo primario è la costruzione di un'unica Area Metropolitana Integrata dello Stretto, fondata sul coordinamento sistemico dei servizi essenziali, sulla valorizzazione delle risorse territoriali e sull'ottimizzazione dell'accessibilità infrastrutturale.

Le Parti riconoscono il valore dei legami territoriali, culturali, turistici ed economici tra le due sponde dello Stretto e condividono l'obiettivo di sviluppare iniziative coordinate. L'integrazione territoriale delle due comunità di Messina e Reggio Calabria si articola su sei direttrici fondamentali: Trasporti e Mobilità Intermodale, Turismo e Brand Unico Internazionale, Cultura e Fruizione del Patrimonio, Sinergie Universitarie e di Ricerca, Protezione Civile Integrata ad alta tecnologia e Buona Amministrazione. Tale visione consente di trasformare un braccio di mare da barriera fisica a cerniera strategica di connessione socio-economica.

Articolo 1 – Oggetto e finalità

Il Protocollo definisce un quadro di collaborazione istituzionale, non esclusiva, per promuovere la fruizione integrata dell'Area dello Stretto, favorire la mobilità dei residenti e dei visitatori e valorizzare congiuntamente l'offerta turistica e culturale.

Articolo 2 – Trasporti, Infrastrutture e Intermodalità Mare-Ferrovia

1. L'accessibilità e la fluidità degli spostamenti rappresentano il pilastro abilitante dell'intera strategia integrata. L'intervento prioritario riguarda la strutturazione di un collegamento rapido ed efficiente tra il centro urbano di Messina e l'Aeroporto di Reggio Calabria «Tito Minniti», basato sull'intermodalità Mare-Ferrovia-Gomma.

2. Corridoio Intermodale Messina – Aeroporto «Tito Minniti»

Il sistema intermodale si articola su tre vettori di trasporto coordinati:

Segmento Urbano e Marittimo (Messina): Servizio navetta dedicato TPL (ATM Messina) dal hub centrale Parco Cavallotti all'Aeroporto Tito Minniti attraverso la diretta fruizione dei servizi di traghettamento verso la sponda calabrese.

Servizio navetta dedicato TPL (ATM Messina) dal hub centrale Parco Cavallotti all'Aeroporto Tito Minniti attraverso la diretta fruizione dei servizi di traghettamento verso la sponda calabrese. Segmento Ferroviario e Gomma (Calabria): Connessione rapida dalle stazioni/approdi marittimi di Villa San Giovanni e Reggio Calabria Centrale verso lo scalo aereo «Tito Minniti», mediante navette gommate dedicate e servizi ferroviari regionali cadenzati.

Connessione rapida dalle stazioni/approdi marittimi di Villa San Giovanni e Reggio Calabria Centrale verso lo scalo aereo «Tito Minniti», mediante navette gommate dedicate e servizi ferroviari regionali cadenzati. Integrazione Operativa e Tariffaria: Istituzione del Titolo di Viaggio Unico dell'Area dello Stretto , acquistabile tramite piattaforma digitale unica o presso i canali di vendita dei vettori aerei, con sincronizzazione degli orari marittimi e terrestri in funzione dei voli in arrivo e in partenza.

Istituzione del , acquistabile tramite piattaforma digitale unica o presso i canali di vendita dei vettori aerei, con sincronizzazione degli orari marittimi e terrestri in funzione dei voli in arrivo e in partenza. Realizzazione del pontile di collegamento con l'aeroporto dello Stretto.

3. Strumenti Gestionali: Agenzia Unica dello Stretto

Si promuove la costituzione dell'Agenzia Unica dello Stretto per la Mobilità, quale organismo sovra-comunale incaricato della programmazione unificata dei servizi di TPL marittimo e terrestre, del monitoraggio della qualità dei servizi e della gestione della piattaforma informativa unica in tempo reale, ed anche della promozione della mobilità sostenibile dei pendolari su entrambe le città.

L'Agenzia Unica ha anche l'obiettivo di attrarre finanziamenti per sostenere le opere infrastrutturali materiali e immateriali.

L'Agenzia avrà l'obiettivo di costituire lo Stretto Pass – Turismo e Mobilità Integrata: un titolo integrato per collegamenti marittimi, trasporto pubblico locale, musei e attrazioni culturali delle due città, con l'obiettivo di favorire la permanenza dei visitatori e la fruizione turistica di entrambe le sponde.

Articolo 3 – Sviluppo Economico, Turismo ed Eventi, Strategia di Brand «Unica Destinazione a Due Sponde»

1. L'avvio di un percorso di cooperazione stabile volto a rafforzare l'attrattività economica, commerciale, sociale e turistica dell'Area Integrata dello Stretto permette la valorizzazione delle eccellenze, promuovendone il posizionamento a livello nazionale e internazionale.

Il posizionamento turistico dell'area geografica richiede la nascita di un percorso condiviso per la realizzazione di promozioni del territorio e la creazione di brand unitario «Area Integrata dello Stretto». Tale scelta consente di intercettare flussi turistici internazionali ad alto valore aggiunto.

2. Ridenominazione Commerciale delle rotte aeree sullo scalo aeroportuale «Tito Minniti»

Le Amministrazioni di Messina e Reggio Calabria, di concerto con la società di gestione aeroportuale SACAL, promuoveranno una richiesta formale congiunta ai principali vettori operanti presso lo scalo aeroportuale Tito Minniti per l'adozione del doppio naming commerciale dello scalo da denominare «Reggio Calabria - Messina» su tutte le rotte nazionali, internazionali ed europee attive e di futura attivazione.

3. Co-Marketing e Promozione Unificata

Creazione di un marchio territoriale condiviso, per identificare e promuovere le eccellenze produttive, artigianali, agroalimentari e turistiche delle due sponde, attraverso un'identità riconoscibile, iniziative commerciali e campagne promozionali congiunte.

Attivazione di campagne di co-marketing e comunicazione integrata sui canali ufficiali dei vettori aerei e degli enti di promozione turistica regionali. La promozione coordinata permetterà di posizionare lo Stretto come un unico distretto turistico policentrico, ricco di offerte culturali, paesaggistiche ed enogastronomiche.

4. Programmazione Eventi

Costruzione di Eventi dello Stretto finalizzati all'organizzazione di concerti, fiere e manifestazioni nazionali e internazionali.

Articolo 4 – Cultura, Circuiti Fruibili e Spazio Culturale Condiviso

1. La valorizzazione culturale si pone l'obiettivo di abbattere i costi di fruizione per i residenti e di strutturare pacchetti integrati per i visitatori, trasformando le istituzioni museali in motori di coesione sociale.

2. Iniziativa «Le Domeniche dello Stretto»

Istituzione di un calendario unificato di giornate a ingresso gratuito o tariffa ridotta presso i principali poli espositivi delle due città, con particolare riferimento al Museo Regionale Interdisciplinare di Messina (MuMe) e al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria (MArRC) (custode dei Bronzi di Riace).

3. Itinerari Culturali Integrati

Creazione attraverso l'implementazione dei Servizi di trasporto marittimo, di percorsi di visita diurni e weekend finalizzati alla fruizione dell'offerta museale, teatrale e dei siti archeologici di entrambe le sponde nell'arco di un'unica giornata. Rafforzamento di progettualità già esistenti «Le Fortificazioni Umbertine», la rete Internazionale delle Rotte di Ulisse, gli eventi storici che coinvolgono le due coste, la Rete Verde dello Stretto, la valorizzazione dei Borghi e dei Siti Marini, delle tradizioni della pesca, delle attività marittime e del patrimonio culturale costiero.

Articolo 5 – Sinergie Scientifiche e Integrazione Accademica

1. Ambiti Strategici di Ricerca Congiunta

Le Amministrazioni comunali promuoveranno con le rispettive Università protocolli di Intesa finalizzati allo Sviluppo di progetti di ricerca comuni, dottorati interateneo e condivisione di laboratori ad alta tecnologia nei seguenti settori chiave:

Scienze e Tecnologie del Mare: Monitoraggio biologico, oceanografia e sviluppo delle risorse marine sostenibili.

Monitoraggio biologico, oceanografia e sviluppo delle risorse marine sostenibili. Ingegneria delle Infrastrutture e Mobilità: Sistemi di trasporto complessi, logistica portuale e opere strutturali in ambiente marino.

Sistemi di trasporto complessi, logistica portuale e opere strutturali in ambiente marino. Architettura, Urbanistica e Paesaggio dello Stretto: Pianificazione territoriale integrata e rigenerazione urbana delle sponde marittime.

Pianificazione territoriale integrata e rigenerazione urbana delle sponde marittime. Geofisica e Prevenzione del Rischio Sismico: Studi avanzati sulla dinamica delle faglie e sismologia applicata all'ingegneria civile.

2. Mobilità Universitaria Intersponda

Le Amministrazioni comunali si impegnano a fare adottare ai vettori dell'Area Metropolitana dello Stretto agevolazioni tariffarie e abbonamenti integrati speciali dedicati a studenti, ricercatori e personale docente per favorire la frequentazione incrociata di corsi, biblioteche e laboratori tra Messina e Reggio Calabria.

3. Ecosistema dell'Innovazione dello Stretto – Blue Economy, Startup e Living Lab

Le Amministrazioni comunali promuoveranno la creazione di un ecosistema integrato tra università, Camere di Commercio, imprese, startup e istituzioni, con laboratori di innovazione e strumenti di sostegno a progetti nei settori dell'economia del mare, turismo, nautica, sostenibilità e nuove tecnologie.

Articolo 6 – Sistema di Protezione Civile Integrato ad Alta Tecnologia

1. L'Area dello Stretto presenta elevata fragilità idrogeologica, marcata sismicità e costante esposizione a eventi meteo-marini avversi, pertanto sarà promosso un coordinamento funzionale di Protezione Civile che prevederà:

Centrale di monitoraggio e coordinamento;

Rete IoT e Radar Meteo-Marini: Sensori avanzati per il rilevamento in tempo reale di moto ondoso, correnti, vento e mareggiate a tutela degli approdi marittimi.

Sensori avanzati per il rilevamento in tempo reale di moto ondoso, correnti, vento e mareggiate a tutela degli approdi marittimi. Sistemi di Monitoraggio Sismico e Geotecnico: Integrazione delle reti accelerate e pluviometriche per l'allerta precoce (Early Warning) su dissesti e scosse sismiche.

Integrazione delle reti accelerate e pluviometriche per l'allerta precoce (Early Warning) su dissesti e scosse sismiche. Flotta di Droni e Sistemi APR: Rilievo rapido dei danni, ispezione infrastrutturale e supporto al soccorso in scenari di isolamento o emergenza marittima.

3. Pianificazione di Emergenza Intercomunale e Protocolli Mare-Terra

Redazione del Piano di Protezione Civile dell'Area Integrata, che definisca procedure operative riconosciute anche dalla Protezione civile Nazionale per affrontare i rischi condivisi.

Costituzione di Unica Control Room Meteorologica integrata e unica piattaforma di gestione dell'emergenza condivisa.

Articolo 7 – La Buona Amministrazione

La collaborazione tra i due Enti ha anche l'obiettivo di scambiarsi le buone pratiche amministrative che negli anni sono già state avviate. Una sinergia che funge da acceleratore per molti contesti come per esempio: sistemi di digitalizzazione integrati nel gemello digitale, strumenti di sostegno alle politiche dell'abitare, collaborazione nell'ambito del Distretto dell'Economia Sociale, condivisione delle politiche e degli eventi rivolti all'occupazione e imprenditorialità giovanile, condivisione del protocollo Urban Food Policy.

Articolo 8 – Aspetti finanziari

Il presente Protocollo non comporta obbligazioni finanziarie immediate né trasferimenti di risorse tra le Parti. Eventuali oneri connessi a progetti attuativi saranno definiti mediante separati atti, nel rispetto della normativa contabile e delle disponibilità di bilancio.

Articolo 9 – Durata e modifiche

Il Protocollo ha durata di cinque anni dalla sottoscrizione, rinnovabile con accordo scritto. Le Parti possono modificarlo per iscritto; ciascuna può recedere mediante comunicazione scritta con preavviso di 60 giorni, fatti salvi gli impegni già validamente assunti con separati atti.

Articolo 10 – Natura dell'intesa

Il Protocollo esprime indirizzi di collaborazione istituzionale e non costituisce affidamento di servizi, concessione, accordo tariffario, né vincolo nei confronti di soggetti terzi. Ogni progetto esecutivo resta subordinato ai provvedimenti prescritti dalla legge.

Articolo 11 – Comunicazione e sottoscrizione

Le Parti concordano preventivamente le iniziative di comunicazione congiunta e l'uso dei rispettivi segni istituzionali. Il Protocollo è sottoscritto con firma autografa dei sindaci delle città di Messina e Reggio Calabria.