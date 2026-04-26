IL PROFILO | Medico, editore e Presidente del Conservatorio "F. Cilea", è il candidato sindaco del Polo Civico Cultura e Legalità. Alle spalle due esperienze da assessore, un mandato da sindaco e oltre quarant'anni di presenza nella vita pubblica reggina

Eduardo Lamberti Castronuovo è oggi il candidato sindaco del Polo Civico Cultura e Legalità alle elezioni comunali di Reggio Calabria del 24 e 25 maggio 2026. Medico, editore, docente universitario e Presidente del Conservatorio di Musica "F. Cilea", è una delle figure più radicate della scena pubblica cittadina.

Nato a Reggio Calabria il 12 febbraio 1950, è laureato in Scienze Biologiche e in Medicina e Chirurgia presso l'Università di Messina, quest'ultima con lode nel 1989, e specializzato in Reumatologia con lode all'Università di Catania nel 1993.

La carriera professionale inizia nel 1975, quando vince un concorso ospedaliero e presta servizio come assistente al Centro per le Microcitemie degli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria fino al 1983. Nel 1979 fonda l'Istituto Clinico Diagnostico "Raffaele De Blasi", che dirige tuttora.

Sul fronte accademico, è stato docente alla Facoltà di Farmacia dell'Università di Messina dal 1990 al 1994. Dal 2010 insegna all'Università per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria, dove tiene i corsi di Etica della Comunicazione, Sociologia dei processi culturali e comunicativi e, dall'anno accademico 2025/2026, Biologia.

Nel 1990 fonda "Qui Reggio", quindicinale di attualità, politica e cultura. Dal 1998 è editore di Reggio TV, dove conduce "Medicina in Diretta". Dal 2008 è iscritto all'Ordine dei Giornalisti della Calabria nell'elenco dei pubblicisti.

Nel 1985 viene eletto Presidente dell'Ordine Nazionale dei Biologi. Dal 2004 al 2006 ricopre la carica di Vicepresidente dell'Associazione degli Industriali della provincia di Reggio Calabria. Nel 2018 il Ministero della Salute lo nomina Commissario Straordinario per la Costituzione dell'Ordine dei Biologi della Calabria.

L'impegno politico risale al 1994, quando si candida al Senato della Repubblica con i Progressisti raccogliendo circa 44.000 voti. Nel 1996, coordinatore dei Comitati Prodi per la Calabria, si ricandida ottenendo circa 58.000 voti - pari al 44% - mancando l'elezione per un solo punto percentuale.

Nel febbraio 2007 viene designato candidato sindaco del centrosinistra nelle primarie, con oltre il 52% dei consensi.

Negli anni 2001 e 2002 il sindaco Italo Falcomatà lo chiama nella propria giunta come Assessore alla Polizia Municipale. Nel luglio 2011 il presidente della Provincia Giuseppe Raffa lo nomina Assessore alle Politiche Culturali, Beni Culturali e Difesa della Legalità, incarico che ricopre fino al 2016. Nel 2012 viene eletto Sindaco del Comune di San Procopio.

Nel 2022 entra nel Consiglio di Amministrazione del Conservatorio "F. Cilea" con decreto ministeriale. Nell'ottobre 2024 viene nominato Presidente dello stesso Conservatorio dalla Ministra Anna Maria Bernini.

Sul fronte delle onorificenze, nel 2000 il Presidente della Repubblica gli ha conferito il titolo di Commendatore al Merito della Repubblica Italiana. Nel marzo 2025, con decreto presidenziale, viene nominato Grande Ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Il 31 marzo 2026 ufficializza la candidatura a sindaco di Reggio Calabria attraverso i social della pagina Polo Civico Cultura e Legalità, con lo slogan «Per una città normale». Il movimento, apartitico, si presenta con un'unica lista. Il 26 aprile, al Grand Hotel Excelsior, vengono presentati ufficialmente i candidati. Le elezioni comunali sono fissate per il 24 e 25 maggio 2026.