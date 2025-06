Come annunciato e abbondantemente documentato dai media al seguito Giorgia Meloni non ha ritirato le schede per i referendum. La premier si è recata al seggio nella serata di domenica 8 giugno e il suo staff ha ricordato come avesse già spiegato la sua intenzione di non ritirare le schede dei cinque quesiti referendari.

Senza annunci, battage mediatico e foto in posa, la scena si è ripetuta circa 4mila volte a Lamezia nel turno di ballottaggio che si è chiuso lunedì con la vittoria di Mario Murone su Doris Lo Moro. La seconda puntata dello scontro tra centrodestra e centrosinistra nella città della Piana aiuta a far di conto sull’effetto Meloni. Quanti elettori sono andati al seggio scegliendo di votare soltanto per la sfida amministrativa e non per i quesiti referendari su lavoro e cittadinanza? Per il ballottaggio si sono espressi in 27.632, il 45,11% degli aventi diritto il voto. Percentuale non memorabile ma superiore a quella raccolta dalla consultazione promossa dalla Cgil e sostenuta dai partiti del centrosinistra, pari al 41,47%, per un totale di circa 23.600 cittadini.

Il traino delle Comunali non è mancato (a Catanzaro, senza le amministrative, è andato al voto il 27,25% degli aventi diritto e in altri Comuni molto meno) ma l’esempio di Giorgia Meloni («non ritirerò le schede») ha contagiato un pezzo dell’elettorato, presumibilmente di destra, generando lo scarto tra le due rilevazioni.

Quello della premier è stato ovviamente un messaggio politico: la sua scelta ha comportato la registrazione come “Non votante”, così sulla sua tessera elettorale non è stato apposto il bollo della sezione.

Opzione prevista dalla legge ma totalmente diversa da chi decide di votare “no” o consegna le schede bianche: in questi casi, infatti, gli elettori vengono conteggiati tra i votanti contribuendo all’eventuale raggiungimento del quorum.

A Lamezia più di 4mila cittadini ne hanno seguito l’esempio scegliendo il non voto e abbassando il quorum dei referendum che si sono fermati in Italia poco al di sopra del 30% di affluenza.