Andrea Zirilli ha vinto le elezioni ed è il nuovo sindaco di Bova Marina. Il sindaco più giovane della storia del comune grecanico, il più importante dell’area ad andare al voto in questa tornata elettorale. Una vittoria netta, schiacciante, piena sotto ogni punto di vista. Una vittoria che arriva a margine di una campagna elettorale dall’aria tesissima.

Sono quasi 400 i voti di scarto, per la precisione 397, su 2. 277 votanti, tra la compagine vincitrice “CambiAmo Bova Marina”e la seconda classificata “Bova Marina progetto futuro” con candidata sindaco Daniela Iiriti. In un paese che, storicamente, durante le elezioni amministrative ha sempre scelto per l’alternanza, la giornata di oggi ne ha sancito l’ennesima conferma.

Andrea Zirilli, classe 1990, dirigente di Forza Italia, si era candidato sindaco cinque anni fa, perdendo, contro la lista capitanata dal sindaco uscente, l’onorevole Saverio Zavettieri, storico segretario regionale della Cgil e deputato per più legislature al fianco di Bettino Craxi. Zirilli ha guidato La compagine di minoranza della consigliatura uscente per ben cinque anni, ricandidandosi e vincendo le elezioni contro la lista che si è posta in continuità con l’amministrazione uscente.

I 397 voti di scarto ricevuti, per un totale di 1316 voti validi su 2277, costituiscono un mandato chiaro e netto da parte della popolazione bovese, che con il proprio voto ha decretato la sua vittoria ponendolo alla guida del municipio grecanico per i prossimi cinque anni.

Arrivato al seggio delle scuole elementari tra applausi scroscianti e cori da stadio, il neo eletto sindaco di Bova Marina non si è sottratto ad un commento sulla sua vittoria. «Intanto è veramente una grande emozione ricevere una folla così partecipata che mi accoglie – dichiara a ilReggino. it – È veramente una soddisfazione, un’emozione e una vittoria che non è solamente mia, ma è una vittoria di un popolo che ha deciso di cambiare». Continua a leggere su IlReggino.it