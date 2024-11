Largamente partecipata l’assemblea di circolo del Partito Democratico di Cirò Marina che si è tenuta il 5 agosto con punti all’ordine del giorno la scelta del percorso e del candidato a sindaco per le prossime amministrative. Lo riferisce una nota stampa. «Particolare interesse ha suscitato difatti il tema, decisamente importante, tenendo viva la motivazione del fare politica dei dirigenti, visto l’avvicinarsi delle prossime Amministrative. La scelta del percorso e del candidato Sindaco sono stati il fulcro dell’intera riunione, nella quale è stata avviata, anche, un’accurata analisi sul percorso che ha contraddistinto l’attività del Circolo negli ultimi anni. Decisioni intraprese in passato, portate avanti con difficoltà e convinzione, si sono rivelate alla fine vincenti».

Subito dopo l’inquietante scenario dell’operazione Stige, infatti, «l’assemblea del Partito Democratico di Cirò Marina, si è determinata su un percorso di vero rinnovamento attraverso metodi e modi di intendere ed amministrare la cosa pubblica, tracciando una linea di discontinuità del consolidato modo del fare politica». Il Partito ha perciò inteso stabilire non solo il percorso da seguire riflettendo il più possibile sul bisogno della società,« quanto ha identificato la figura che, attraverso un percorso naturale che lo vede sempre più protagonista attivo della vita pubblica e politica, abbia rappresentato al meglio il punto di riferimento, sintesi ed unione». L’assemblea, all’unanimità dei presenti, si è così espressa, scegliendo quale proposta di candidato a sindaco per le amministrative prossime 2020 il Segretario del Circolo Giuseppe Dell’Aquila.

«Una direzione positiva che va in controtendenza rispetto allo spettacolo poco decoroso che ogni tanto il nostro Partito fornisce specie sui livelli superiori che dovrebbero, invece, darci il buon esempio.

Al segretario il compito, insieme al comitato politico – elettorale del Partito, di affrontare una campagna elettorale secondo valori e principi che da sempre hanno contraddistinto l’azione politica del Partito Democratico in questi anni. Avviando sin da subito, e come già annunciato in Primavera scorsa, una serie di incontri con l’intento di dar vita ad un progetto civico che sappia mettere al centro la persona ed i problemi della cittadina. Evidenziando l’intento unanime di non assecondare o realizzare alleanze innaturali ed artefici degli ultimi disastri amministrativi che ci lasciano in eredità due dissesti finanziari ed una catastrofe politico – sociale senza precedenti.

Sarà necessario dare a Cirò Marina – concludono - una forma di democrazia attiva e partecipativa alla vita pubblica e politica, così da rimettere al centro l’attenzione verso i problemi e superando ogni personalismo esasperato.

Su queste basi, con grande senso di responsabilità, si muoveranno i primi passi del candidato a Sindaco in linea con i principi cardini dell’aprirsi alla società. Coinvolgendo forze presenti nelle cittadina nella maniera più ampia possibile e promuovendo un confronto immediato e diretto sui disagi ed i problemi presenti nella comunità.

Come sempre tutto alla luce del sole, senza confusione ne tatticismi».