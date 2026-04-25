In campo soltanto la compagine del primo cittadino uscente. L’obiettivo è proseguire il percorso amministrativo avviato dieci anni fa, ma sarà determinante la partecipazione alle urne
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A Monterosso Calabro la competizione amministrativa si chiude, almeno nella fase di presentazione delle liste, con un solo candidato alla carica di sindaco. A guidare l’unica compagine in campo sarà il primo cittadino uscente Antonio Lampasi, pronto a chiedere agli elettori la fiducia per la terza volta consecutiva.
La sfida che nei giorni scorsi sembrava potersi aprire a un confronto con Marisa Galati, responsabile provinciale di Azione, non si concretizzerà. La sua candidatura, considerata fino all’ultimo una possibilità concreta, è infatti venuta meno, lasciando spazio alla sola lista del sindaco uscente.
Lampasi si presenterà quindi alle elezioni con Monterosso nel Cuore, puntando sulla continuità amministrativa e sul completamento del lavoro avviato negli ultimi dieci anni alla guida del Comune. In assenza di altri candidati, l’attenzione si sposterà inevitabilmente sulla partecipazione al voto: per l’unica lista in campo, il passaggio decisivo sarà il superamento del quorum, cioè il 40% degli elettori.
Nella lista a sostegno di Lampasi figurano Antonio “Toni” Bellissimo, Rocco Carchidi, Angelo Colella, Maria Crispino (detta Maria Grazia), Maria Curigliano, Salvatore Galati (detto Domenico), Danilo Greco, Giuseppe La Grotteria, Benedetta La Serra e Sidero Mazzara.