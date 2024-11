VIDEO | Il tecnico informatico è il primo cittadino del popoloso centro della piana di Gioia Tauro avendo ottenuto il 55% delle preferenze. Sconfitta Alessandra Anstasi, prima donna a concorrere alla carica di sindaco in città

La festa è iniziata intorno alle tre del mattino, solo quando l’ultima delle 8 sezioni ha fornito il dato definitivo. Alessandro Giovinazzo, tecnico informatico di 42 anni, è il nuovo sindaco di Rizziconi. La sua lista civica “Rizziconi riparte” ha totalizzato 2132 preferenze, pari al 55,55% dei voti, contro le 1776 della sua sfidante, Alessandra Anastasi, prima donna candidata a sindaco del popoloso centro della piana di Gioia Tauro.

Nonostante la bassa affluenza, ha votato infatti solo il 56% degli aventi diritto, la bandiera della politica torna a sventolare su Palazzo san Teodoro, dopo due anni di commissariamento antimafia. Stremato, ma felice, il nuovo sindaco che dopo le 23 si è barricato in casa con sua moglie in attesa di un dato certo che arrivasse dai seggi. Solo verso le 2 Giovinazzo è arrivato davanti al plesso scuola primaria dove lo attendevano tutti i suoi sostenitori.

«Sono molto contento e viglio ringraziare tutti le ragazze e i ragazzi del mio gruppo – ha dichiarato a caldo il primo cittadino – che dal primo giorno hanno lavorato al mio fianco per questo progetto. Ripartiamo dopo due anni di commissariamento antimafia e voglio dire che sento sulle spalle il peso di una grande responsabilità, ma lavoreremo sin da subito per ridare dignità ai rizziconesi e alla città». Il primo pensiero di Giovinazzo va alle «frazioni e contrade di Rizziconi, che negli ultimi anni sono state un po’ isolate e che da domani devono tornare parte integrante del territorio cittadino». E proprio grazie alle popolose frazioni Giovinazzo ha scavato un solco incolmabile che ha frustrato le velleità della sfidante Alessandra Anastasi, nonostante il testa a testa nelle sezioni del centro. Dall’inizio dello spoglio nelle sezioni 7 e 8, quelle dove votavano i cittadini di contrada Spina e Cirello, è emerso con forza il distacco che si è poi mantenuto pressoché inalterato fino alla fine dello spoglio, concluso verso le 3 di stamattina.

Già delineata la nuova composizione del consiglio comunale dove spicca l’exploit della consigliere di maggioranza Giulia Anna Cimato, che ha totalizzato 665 preferenze. Insieme all’insegnate e al sindaco, siederanno negli scranni di maggioranza anche i consiglieri Salvatore Fusà, Domenico Mazzaferro, Antonio Marcianò, Maria Rosa Rao, Angelo Colosi, Domenico Mercurio, Teresa Greco. Faranno parte dell’opposizione, invece, oltre ala sconfitta Antonella Anastasi, anche Marcello e Teresa Anastasi e Giuseppe Anile.

Il nuovo sindaco è già concentrato sui primi atti della sua amministrazione. «Inizieremo a tarare la macchina burocratica – ha concluso – per potere offrire servizi sempre migliori ai cittadini. Il secondo atto, nei primi cento giorni, è un intervento massiccio sul decoro urbano per rendere Rizziconi una città vivibile per i suoi abitanti».

Francesco Altomonte

