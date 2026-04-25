Alla scadenza per la presentazione delle candidature il quadro politico locale è definito: in campo le liste “Libertà”, “Amministrare insieme San Calogero-Calimera” e “Insieme per crescere”
Tutti gli articoli di Politica
PHOTO
A San Calogero la partita per il rinnovo del Consiglio comunale si apre con una sfida a tre. Alla scadenza per la presentazione delle liste, il quadro elettorale risulta ormai definito: saranno Giuseppe Muraca, Michele Maccarone e Nicola Brosio a contendersi la fascia tricolore.
La competizione si annuncia dunque articolata, con tre proposte amministrative pronte a misurarsi davanti agli elettori. Muraca, sindaco uscente, guiderà la lista “Libertà”, Maccarone sarà il candidato sindaco di “Amministrare insieme San Calogero-Calimera”, mentre Brosio torna sulla scena politica locale con la lista “Insieme per crescere”.
A sostegno di Giuseppe Muraca ci saranno Valentino Barone, Desiree Cordì, Francesco Palmieri, Sante Prestia, Rosina Ranieli, Francesco Raso, Caterina Scutieri, Fortunata Staropoli, Andrea Tolomeo, Giuseppe Ventrice e Domenico Zinnà.
La squadra collegata a Michele Maccarone è composta da Roberto Arruzzo, Giuseppe Barone, Isabella Coniglio, Romina Formica, Pietro Iannello, Francesco Massara, Federica Ranieli, Caterina Rugolo e Francesco Zucco.
Con Nicola Brosio, infine, scendono in campo Mario Calzone, Maria Contartese, Saverio Currà, Franco Muzzupappa, Mimmo Paglianiti, Marcello Preiti, Pasquale Ranieli, Giusy Razza, Franco Scuteri, Gregorio Sposaro, Domiziano Ventrici e Michele Zinnà.