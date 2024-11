Saranno sette i Comuni del Tirreno cosentino chiamati nella prossima primavera al rinnovo del consiglio e in questi giorni gli schieramenti politici stanno rompendo il silenzio per annunciare la propria candidatura. In principio sono stati il gruppo "Laboratorio civico" ad Acquappesa e l'aspirante sindaca Barbara Ferro a Belvedere Marittimo, mentre in giornata hanno fatto il loro ingresso tra le liste dei papabili amministratori anche i fondatori dell'associazione "LiberaMente" di Santa Domenica Talao.

La lettera ai cittadini

I responsabili del neonato movimento, Renato Gullo, Roberta Sette, Antonella Cirimele, Vincenzo Lentino, Fabrizio Sirufo, hanno scelto di presentarsi alla popolazione mediante la pubblicazione di una lettera.

«Carissimi concittadini - si legge nell'introduzione - ormai da mesi, molti di noi si sono chiesti quale alternativa politica possa esser proposta per Santa Domenica Talao. Durante questi mesi ci siamo confrontati con buona parte di voi, coi nostri amici e coi nostri parenti, valutando cosa il nostro paese offre e, soprattutto, cosa chiede, richiede e necessita per il suo stesso futuro». Di qui la decisione: «Desiderosi di contribuire alla crescita politica, sociale ed economica di Santa Domenica Talao, abbiamo inteso costituirci, seppur di fatto, in associazione, e ad essa molti di noi hanno dato la propria disponibilità a lavorare per il bene comune. Giovani e meno giovani, donne ed uomini hanno deciso di proporre le loro persone, i loro nomi ed il loro impegno a favore della comunità, per l’imminente rinnovo delle cariche di sindaco e di consiglieri comunali. Un gruppo di persone eterogeneo e variegato ha nella costituita associazione il suo punto di forza e vuole discutere con tutti di tutto, dei bisogni e delle necessità del Paese». Poi l'annuncio: «L’associazione “LiberaMente” è certa di poter offrire un’alternativa credibile, seria, competente, capace ed efficace da ogni punto di vista nella gestione pubblica del Municipio, sia politica, sia amministrativa. Ci rivolgiamo, quindi, a tutti, nessuno escluso, convinti che l’aiuto di ognuno possa solo ulteriormente far crescere e sviluppare Santa Domenica Talao. La lungimiranza politica, infatti, cerca e favorisce la crescita e lo sviluppo del paese, in tutte le loro accezioni». Chiunque voglia aderire al progetto, è precisato in ultimo, è il benvenuto.