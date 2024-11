Si tratta di Africo, San Giorgio Morgeto e Sinopoli. Seggi aperti oggi dalle 7 alle 23. Cittadini chiamati a scegliere sindaco e consiglieri anche in altri quattro centri in Italia

Oggi, come da decreto del ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, vanno al voto in Calabria i Comuni sciolti per mafia. In Calabria sono tre: Africo, San Giorgio Morgeto e Sinopoli, tutti in provincia di Reggio Calabria. Urne aperte oggi dalle 7 alle 23.

Ad Africo a contendersi la fascia tricolore saranno Domenico Modafferi ed Enzo Antonio Caccavari, entrambi a capo di due liste civiche. Corsa a due anche a San Giorgio Morgeto dove si sfideranno Salvatore Valerioti e Vincenzo Marrapodi. A Sinopoli invece l’avversario di Francesca Antonia Sergi, in campo con una sola lista civica, sarà il quorum.

Gli altri Comuni interessati in Italia sono Orta di Atella (Caserta), Manfredonia (Foggia), Carmiano (Lecce), Scanzano Jonico (Matera).