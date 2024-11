Fine settimana importante, questo, per la politica di casa nostra. Mentre il centrodestra sembra stia lavorando sottotraccia, concentrandosi sulla composizione delle liste, il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, candidato alla presidenza della Regione, presenterà il progetto della sua coalizione civica e popolare. Domani a Lamezia. Gli occhi sono puntati proprio lì, per capire la fattibilità di un accordo politico elettorale con gli oliveriani, in qualche modo messi alla porta anche dalla candidata alla presidenza per il centrosinistra.

Proprio Amalia Bruni, nel quartier generale del suo Comitato elettorale cha incontrato gli esponenti che compongono la coalizione per mettere a fuoco alcuni temi di primo piano. Lavoro, sanità, scuola e ambiente sono gli ambiti in cui vorrebbe incidere il programma del centrosinistra. All’interno della coalizione, giura la Bruni, si sta lavorando in un clima costruttivo e sereno: «La nostra volontà non è quella già vista in passato di scrivere per riempire fogli bianchi, il nostro paradigma è la credibilità e naturalmente vogliamo partire da un programma che sia credibile e totalmente realizzabile».

Il prossimo obiettivo sarà quello di mettere a punto un tour elettorale in tutta la regione, per stimolare il confronto e la partecipazione. «Il clima è buono, c’è tanto entusiasmo, soprattutto tra i giovani, il vento sta cambiando – conclude la Bruni - in favore di un rinnovamento reale e noi ascolteremo tutti perché, voglio dirlo sempre, insieme a tutti costruiremo la nuova Regione».