«Come coalizione credo che alla fine ci assesteremo su otto liste, quattro direttamente riferibili a me e otto complessivamente». Lo ha detto il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, candidato alla presidenza della Regione Calabria alla guida di un polo civico, parlando con i giornalisti a margine dell'inaugurazione della sua sede elettorale su Corso Mazzini a Catanzaro.

«Non ci sono sigle, poi - ha proseguito de Magistris - siamo contenti che ci siano anche alcuni partiti che sostengono questa coalizione, che però è una coalizione chiaramente civica, popolare e politica. Civica non significa che non sia politica, però non ha appartenenze sistemiche».