Tappa a Crotone per Luigi de Magistris. Nella serata di ieri, il sindaco di Napoli ha incontrato il suo omologo pitagorico, Vincenzo Voce, nel palazzo di Piazza della Resistenza. A darne notizia è lo stesso Voce con un post pubblicato sulla pagina ufficiale Facebook del Comune di Crotone.

«Un incontro molto cordiale – scrive il primo cittadino - durante il quale abbiamo parlato del nostro comune impegno di sindaci di città del Sud ma anche delle sue esperienze calabresi. È molto legato alla nostra terra e lo si avverte dalle sue parole. Ho avuto modo di parlargli a lungo della nostra città, una realtà che comunque lui conosce benissimo. Ha belle ed interessanti idee. Gli ho augurato ogni bene per il futuro».

In questi giorni, de Magistris è tornato in Calabria per definire le trattative politiche in vista delle elezioni regionali dell’11 aprile prossimo. Proprio oggi pomeriggio, alle 16:00, terrà una conferenza stampa a Cosenza insieme a Carlo Tansi, leader di Tesoro Calabria, movimento in cui milita lo stesso Voce.