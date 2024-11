La Calabria si prepara a tornare al voto. Domenica 3 e lunedì 4 ottobre, gli elettori saranno chiamati a rinnovare il Consiglio regionale e a eleggere il nuovo presidente. A risultare eletto governatore sarà il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. Quattro i candidati in corsa: Amalia Bruni, Luigi de Magistris, Roberto Occhiuto e Mario Oliverio. Venerdì 3 e sabato 4 settembre la presentazione delle liste aggiornate costantemente.

Una pletora di candidati nella Circoscrizione Centro come altrove, in vista delle Regionali 2021, ma si sa che sono in pochi a partire favoriti. Fra i big ai nastri di partenza Baldo Esposito, di sicuro, ma anche la collega dell'Udc Flora Sculco. Insieme a loro, nel centrodestra, si segnalano gli altri due uscenti della Lega Filippo Mancuso e Pietro Raso; le new entry Michele Comito e Antonello Tallerico in Forza Italia e i due contendenti più accreditati di Fdi Filippo Pietropaolo e Antonio Montuoro. Nel fronte opposto, invece, sarà guerra nel Pd tra Fabio Guerriero ed Ernesto Alecci con l'incognita Francesco Pitaro pendente.

Il territorio calabrese è diviso in 3 circoscrizioni: Calabria Nord, che ricomprende la provincia di Cosenza e prevede 9 seggi; Calabria Centro, che ricomprende le province di Vibo Valentia, Catanzaro e Crotone e prevede 8 seggi; Calabria sud, che ricomprende la provincia di Reggio Calabria e prevede 7 seggi. Sono ammesse alla ripartizione dei seggi (30 in totale, di cui due terzi attribuiti con sistema proporzionale e i restanti con sistema maggioritario) le singole liste che superano il 4% dei voti validi e le coalizioni di liste che superano l’8%.

Candidati Circoscrizione centro (Catanzaro, Crotone, Vibo) a sostegno di Amalia Bruni

Partito democratico

Giusy Iemma

Gianluca Cuda

Luigi Tassone

Annagiulia Caiazza

Ernesto Alecci

Fabio Guerriero

Raffaele Mammoliti

Aquila Villella

M5S

Alessia Bausone

Domenico Santoro

Francesco Afflitto

Nicolino detto Pane o Pani Panedigrano

Simona Pisani

Federica Rochira

Luigi Antonio Stranieri

Nicola Vero

Tesoro Calabria

Tansi Carlo detto Tanzi

Adone Oddone detto Pino

Baretta Iolanda

Emanuele Vittorio

Gatto Maria Caterina detta Caterina

Quattrocchi Lucia

Scerbo Vittorio

Scida Domenica Annunziata detta Mimma

Partito socialista

Giuseppe Condello (sindaco di San Nicola da Crissa)

Maria Domenica Calogero (detta Mariella)

Caterina Villirillo

Antonio Rocca

Mariella Manna

Saverio Massei

Barbara Buoncore

Giuseppe Pipicelli

Europa verde

Amodeo Orlando

Sisca Alessia

Caligiuri Roberto

Campana Giuseppe

Giglio Patrizia

Romano Giusy Elisa

Cusa Paolo

Partito animalisti

Cosenza Francesca

Miliè Giovanni

Casaburi Anna

Monica Nicola

Gualtieri Teodora

Barbaro Pino

Campana Isabella

Amalia Bruni presidente

Marianna Caligiuri

Desiree Addesi

Domenico Consoli detto Mimmo

Antonella Drosi

Antonino Maglia

Raffaela Renne

Michele Sirianni

Davide Zicchinella

Candidati Circoscrizione centro (Catanzaro, Crotone, Vibo) a sostegno di Roberto Occhiuto

Forza Italia

Michele Comito

Valeria Fedele

Salvatore Gaetano detto Pablo

Carmela Maiolo

Silvia Parente

Antonello Talerico

Peppino Zaffina

Giovanni Matacera

Lega

Pina Scigliano

Sandra Tassoni

Francesco Muzzopappa

Pietro Raso

Filippo Mancuso

Nicola Daniele

Giuseppe Macrì

Antonietta D'Amico

Fratelli d'Italia

Filippo Pietrapaolo

Antonio Montuoro

Rosina mercurio

Maurizio conforto

Giuseppe falduto

Maria Brosio

Michele de Simone

Antonella Verterame

Coraggio Italia

Carmen Carceo

Francesco De Nisi

Caterina Garzaniti

Mario Migliarese

Cosima Teresa Miletta

Denise Priolo

Frank Mario Santacroce

Elisabetta Zaccone

Udc

Flora Sculco

Sinibaldo Esposito detto Baldo

Pasquale Giuseppe Capicotto

Franca Mercante

Gennaro Le Rose detto Rino

Azzurra Rita Ranieri

Filippo Scalzi

Marisa Zangari

Noi con l'Italia

De Fina Alessia

L'Andolina Massimo

Mirarchi Teresa Anna detta Tea

Mirigliani Francesco Liberato

Nesci Maria Rosaria

Rosato Michele

Stanizzi Concetta

Noce Silvio

Forza Azzurri

Pasqualino Scaramuzzino

Tranquillo Paradiso

Rosi Rubino

Tiziana De Nardo

Ottavio Tesoriere

Giorgio Arcuri

Francesco Mauro

Teresa Ruberto

Candidati circoscrizione centro (Catanzaro, Crotone, Vibo) a sostegno di Luigi de Magistris

Calabria resistente

Buffa Giuseppe detto Pino

Corso Giovanna Aurora

Francica Giuseppe

Leone Carlo Alberto detto Carlo

Raffaelli Mariagrazia

Rotella Anna

Scola Maria Grazia

Scuteri Ilario detto Lillo

Un’altra Calabria è possibile

Domenico Lucano detto Mimmo

Carla Elia

Elisabetta Furlano

Salvatore Orlando

Michele Rombolà

Filippo Sentito

Daniela Totolan

Elisabetta Treccozzi

de Magistris presidente

Falcone Anna

Amodio Nicole detta Nicol

Borrelli Luigi

Caliò Ines

Capellupo Filippo Antonio detto Pippo

Lo Schiavo Antonio Maria

Piccioni Rosario

Venneri Dalila

Uniti con de Magistris

Benincasa Sandro

Albino Florinda (Linda)

Campanella Antonio

Colosimo Roberto;

Martino Angelina Antonietta (Angela)

Murabito Marcella

Perri Margherita

Rossetto Loris

DeMa

Colacino Amedeo

Gallello Francesca

Gallucci Giuseppe (Peppe)

Grillo Giuseppe (Pino)

Militi Rita Maria (Rita)

Occhini Eugenio

Piro Carla

Poggi Caecilia (Cecilia)

Per la Calabria con de Magistris

Bruno Aversa

Antonio Graziano

Marisa Garofalo

Sandra Iuliano

Alessandra Pasqua

Annamaria Rosano

Giancarlo Spadanuda

Salvatore Staine

Candidati circoscrizione centro (Catanzaro, Crotone, Vibo) a sostegno di Mario Oliverio

Oliverio presidente per la Calabria

Bruno Censore

Teodoro Angotti

Francesco Arena

Giusy Eulalio

Giovanna Farago

Ivan Frustagli

Giovanna Giacco

Innocenza Giannuzzi