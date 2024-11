Presso la Corte d’appello di Catanzaro è stato effettuato, questa mattina, il sorteggio per determinare la disposizione dei candidati alla presidenza sulla scheda elettorale per le elezioni regionali del 26 gennaio in Calabria. Nell’ordine sono stati sorteggiati Carlo Tansi (”Tesoro Calabria”), che sarà al primo posto sulla scheda, poi il candidato del centrosinistra Pippo Callipo, il candidato del centrodestra Jole Santelli e infine, a chiudere l’elenco, il candidato del M5s Francesco Aiello.