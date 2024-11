Sono sei le liste a sostegno di Luigi de Magistris, candidato alla presidenza della Regione Calabria nelle elezioni previste il 3 e il 4 ottobre: De Magistris Presidente, DeMa, Uniti con de Magistris, Per la Calabria con de Magistris, Calabria resistente e solidale, un'altra Calabria è possibile. Ex pm ed ex parlamentare europeo dell'Italia dei Valori, è sindaco di Napoli al termine del secondo mandato. Concorre con una coalizione civica De Magistris sfiderà il fronte del centrosinistra rappresentato da Amalia Bruni (LE LISTE); il centrodestra che sostiene Roberto Occhiuto (LE LISTE) e Mario Oliverio (LE LISTE).

Le liste a sostegno di Luigi de Magistris

de Magistris presidente

Circoscrizione Nord

Anna Falcone

Graziella Algieri detta Algeri

Sergio Aquino

Mariana Avolio

Mario Bria

Maria Grazia Cianciulli

Ferdinando Laghi

Amedeo Pingitore

Pietro Tarasi

Circoscrizione Centro

Falcone Anna

Amodio Nicole detta Nicol

Borrelli Luigi

Caliò Ines

Capellupo Filippo Antonio detto Pippo

Lo Schiavo Antonio Maria

Piccioni Rosario

Venneri Dalila

Circoscrizione Sud

Pino Ippolito

Stella Morabito

Caterina Neri (detta Marina)

Carmelo Giuseppe Nucera

Francesco Perrelli

Sandro Repaci

Maria Laura Tortorella

DeMa

Circoscrizione Nord

Domenico Boi

Felice D’Alessandro

Anna Teresa Gagliardi

Luisa Giglio

Sergio Gimigliano

Norina Scorza

Maria Angela Stamato

Domenico detto Mimmo Talarico

Ugo Vetere



Circoscrizione Centro

Colacino Amedeo

Gallello Francesca

Gallucci Giuseppe (Peppe)

Grillo Giuseppe (Pino)

Militi Rita Maria (Rita)

Occhini Eugenio

Piro Carla

Poggi Caecilia (Cecilia)



Circoscrizione Sud

Daniela Bellocco

Luigi Chiappalone

Antonietta Creazzo Dettanelli

Francesco Mileto

Saverio Pazzano

Adone Pistolesi

Adriana Vasta

Uniti con de Magistris

Circoscrizione Nord

Domenico Ambrosiano

Daniel Cundari

Maria Emmanuele detta Stefania

Mario Gallina

Monica Nardi

Francesca Parilla

Francesco Gentile

Maurizio Ponte

Rosita Terranova

Circoscrizione Centro

Albino Florinda (Linda)

Benincasa Sandro

Campanella Antonio

Colosimo Roberto

Martino Angelina Antonietta (Angela)

Murabito Marcella

Perri Margherita

Rossetto Loris



Circoscrizione Sud

Capogreco Francesco Emanuele

Carchidi Angelo

Fontanelli Giovanna

Frisina Pasquale

Mulè Simona

Scrivo Eleonora Maria Anna

Zaccuri Maria Lucia (detta Marilù)



Per la Calabria con de Magistris

Circoscrizione Nord

Gennaro Cortese

Cristine Falsetti

Marisa Garofalo

Adele Garritano

Cristian Gaudio

Giuseppe Intrieri detto Pino

Antonella Maringolo

Sonia Migliori

Francesco Provenzano detto Franco

Francesco Ratti detto Ciccio

Circoscrizione Centro

Bruno Aversa

Antonio Graziano

Marisa Garofalo

Sandra Iuliano

Alessandra Pasqua

Annamaria Rosano

Giancarlo Spadanuda

Salvatore Staine



Circoscrizione Sud

Bartolo Iolanda (detta Iole)

Comperatore Giuseppe

Giordano Amalia

Leonardo Giuseppe

Malara Valeria

Rulli Nicola

Sciotto Angelo

Calabria Resistente e Solidale

Circoscrizione Nord

Claudia Andreoli

Giuliana Commisso

Luigi Guido

Tommaso Guzzetti

Claudio Massimilla

Maria Teresa Roperti

Paola Saccomanno

Luigi Salvo

Giuseppe Spadafora

Circoscrizione Centro

Giuseppe detto Pino Buffa

Giovanna Aurora Corso

Giuseppe Francica

Carlo Alberto detto Carlo Leone

Mariagrazia Raffaelli

Anna Rotella

Maria Grazia Scola

Ilario detto Lillo Scuteri



Circoscrizione Sud

Massimo Cogliandro

Lorenzo Fascì

Giuseppe Fusco

Ilenia Ilaria

Silvia Martino

Cinzia Aurelia Messina detta Cinzia

Vanessa Riitano

Un’altra Calabria è possibile

Circoscrizione Nord

Domenico Lucano detto Mimmo

Angelo Broccolo

Ada Cavazzani

Agostino Conforti

Angela Antonia Di Leo detta Angela

Anna Greco

Sergio Orsino

Luigi Pandolfi

Maria Gabriella Sicilia

Circoscrizione Centro

Domenico Lucano detto Mimmo

Carla Elia

Elisabetta Furlano

Salvatore Orlando

Michele Rombolà

Filippo Sentito

Daniela Totolan

Elisabetta Treccozzi



Circoscrizione Sud

Domenico Lucano detto “Mimmo”

Anna De Rosa

Maria Pasqualina Daniela Diano detta “Daniela”

Pietro Idone detto “Piero”

Maria Teresa Pancrazia Latella detta “Maria Teresa”

Antonino Quaranta detto “Nino”

Rosario Rocca

Chi è Luigi De Magistris

Napoletano doc, è sposato con l’avvocata calabrese Maria Teresa Dolce con cui ha due figli. Da adolescente ha frequentato il liceo classico Adolfo Pansini del quartiere Vomero di Napoli. Dal 1999 al 2002 è pubblico ministero a Napoli, mentre dal 2003 al 2008 ritorna a fare il Pm a Catanzaro, dove è stato titolare di indagini note alle cronache come Why Not, Poseidone e Toghe Lucane.

Nel 2009 si candida come indipendente nelle liste dell’Italia dei Valori alle elezioni europee dove risulta eletto in tutte le circoscrizioni italiane. Diviene presidente della commissione del Parlamento europeo preposta al controllo del bilancio comunitario. Poco dopo il suo insediamento, si dimette dalla magistratura.

Nel 2011 diviene responsabile nazionale del dipartimento giustizia e sicurezza dell’Italia dei Valori. Nello stesso anno si candida e diviene sindaco della città di Napoli sostenuto dall’Italia dei Valori, Federazione della Sinistra, Partito del Sud e dalla lista civica “Napoli è Tua”.

Nel gennaio del 2021 scende in campo con la candidatura alla presidenza della Regione Calabria. Nel febbraio 2021 crea una alleanza civica con l’ex capo della protezione civile calabrese Carlo Tansi, che si rompe pochi mesi dopo per divergenze tra i due.