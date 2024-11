«Appena si farà il tavolo romano verrà ufficializzato Roberto Occhiuto come candidato alla presidenza della Regione». Lo ha detto il senatore e coordinatore regionale di Forza Italia, Giuseppe Mangialavori, a margine della riunione del coordinamento regionale del partito a Lamezia Terme, la prima riunione dopo la sua nomina alla guida di Fi Calabria da parte del leader Berlusconi.

Tra i temi al centro della riunione del coordinamento regionale di Forza Italia, la situazione del partito in Calabria anche alla luce delle dinamiche nazionali, le trattative per le prossime elezioni regionali, l'emergenza Covid 19. Secondo Mangialavori «anzitutto bisogna ridare una guida al partito dopo alcuni mesi, una guida che però potrà esserci solo se il partito sarà unito come lo è stato finora. Di certo, fare come ha fatto Jole Santelli negli ultimi anni richiederà molto sforzo, perché quella di Jole è stata una guida eccellente. Sono sicuro – ha sostenuto il coordinatore regionale di Forza Italia - di avere da tutti i colleghi del partito tutta la disponibilità per fare un buon lavoro insieme».

Con riferimento alle Regionali, in programma in Calabria dopo l'estate, Mangialavori ha osservato: «Il nome non è ancora stato ufficializzato perché ancora non c'è stato il tavolo romano, ma ritengo che non ci sia nessuna difficoltà, e quindi appena si farà il tavolo romano verrà ufficializzato Roberto Occhiuto come candidato alla presidenza della Regione. Comunque – ha spiegato il coordinatore regionale di Forza Italia - al netto dell'indicazione ufficiale, il centrodestra sta già lavorando per la composizione delle liste e per il programma».

Alla riunione del coordinamento regionale di Forza Italia partecipano, tra gli altri, il capogruppo forzista alla Camera Roberto Occhiuto, indicato dal partito come candidato alla presidenza della Regione, i parlamentari Fulvia Caligiuri, Maria Tripodi, Francesco Cannizzaro e Sergio Torromino, l'assessore regionale all'Agricoltura Gianluca Gallo, il presidente del Consiglio regionale Giovanni Arruzzolo, il capogruppo di Fi in Consiglio regionale Antonio De Caprio, i consiglieri regionali Domenico Tallini, Domenico Giannetta, Raffaele Sainato, Vito Pitaro, Pierluigi Caputo.