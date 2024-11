«Credo che sia giusto che il partito che al momento ne mantiene la possibilità faccia la propria proposta agli alleati. Mi auguro che al più presto comunque si decida chi dev'essere il candidato, perché siamo prossimi alle elezioni, per cui la cosa importante è che il centrodestra abbia finalmente il proprio candidato che possa portare il risultato a casa». Lo ha detto il presidente facente funzioni della Regione Calabria, Nino Spirlì, esponente della Lega, a margine di una conferenza stampa, con riferimento all'indicazione da parte di Forza Italia del nome di Roberto Occhiuto quale candidato presidente per il centrodestra.

«Noi – ha sostenuto Spirlì - siamo al lavoro con la Giunta in un periodo veramente difficile, non siamo accompagnati dal Consiglio regionale che non è attivo se non per materie specifiche. Mi auguro che finalmente si possa andare al voto e finalmente si rispetti questa data dell'11 aprile che abbiamo consegnato nelle mani del presidente della Corte d'appello e quindi ai calabresi, e che ci sia finalmente una visione comune di tutti i partiti del centrodestra su una figura. Roberto è persona carissima, un mio carissimo amico: se sarà lui sicuramente appoggeremo lui. Mi auguro che – ha proseguito il presidente ff della Regione - i tempi stringano e finalmente si trovi la decisione».

Alla domanda se Occhiuto possa rappresentare una scelta in continuità con Jole Santelli, Spirlì ha risposto: «Essere la continuità a Jole Santelli è davvero complesso e complicato per tutti noi, perché Jole è il politico calabrese più completo che abbiamo mai avuto, qualcosa di diverso da tutti. Spero e mi auguro che dopo Jole chiunque sarà il presidente sia un grande presidente, ma essere continui a lei è un azzardo. L'importante – ha concluso il presidente facente funzioni - è che la si rispetti e la si onori sempre, perché continua a essere un vero faro per la Calabria e per tutti noi: la sua battaglia l'ha vinta, rimarrà eterna per la Calabria e i calabresi».