Strategie in corso di definizione. È quanto si delinea da giorni sull’asse de Magistris-Tansi. Proprio in queste ore, il sindaco di Napoli e il leader del Movimento Tesoro Calabria hanno comunicato agli organi di informazione la programmazione di una conferenza stampa, prevista per domani alle ore 16.00 a Cosenza (via Panebianco 652).

Proprio questo weekend, de Magistris è stato in Calabria dove ha potuto sondare trattative e liste in vista della scalata alla presidenza della Regione Calabria. Segnali di vicinanza si erano palesati da entrambe le parti.

L’ex numero uno della Prociv, da un lato aveva fatto presente: «Noto che la gente quando si parla di Tansi - De Magristris comincia ad avere paura e soprattutto comincia ad avere paura il sistema della casta, quello che io chiamo put, il partito unico della torta, da destra a sinistra. Hanno paura di questa accoppiata e noi dobbiamo fare una guerra contro la mala politica e la mala burocrazia». Sul nome del candidato, Tansi aveva poi chiarito: «Lo stiamo decidendo, non ci sarà nessun problema».

Chiare aperture anche da parte di de Magistris: «Quello che eventualmente andasse a fare Carlo Tansi non sarebbe un passo indietro, bensì in avanti perché la mia candidatura è una opportunità per la Calabria. E io sono fortemente determinato a vincere le prossime elezioni regionali», aveva commentato solo pochi giorni fa durante un'intervista rilasciata a Ugo Floro su radio Crt.