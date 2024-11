«Dopo mesi di confronto e valutazione delle diverse proposte politiche, il gruppo di Italia Viva della città di Catanzaro, così come già anticipato dal senatore Ernesto Magorno, aderisce con piena convinzione al progetto civico proposto da Valerio Donato». Così scrive in una nota il coordinatore di Italia Viva della città di Catanzaro, Salvatore Rotundo. «Credo fermamente che una tale candidatura così autorevole e di indubbio valore professionale, etico e morale sia quella di cui necessità la città per riappropriarsi del ruolo guida di capoluogo di regione. Ciò è fondamentale, sia a livello istituzionale che economico. Una città, la nostra, che negli ultimi decenni ha registrato un degrado amministrativo e politico talmente profondo da farla risultare ai margini del panorama regionale, compromettendo lo sviluppo economico e sociale di un'intera comunità e di tutta la vasta area centrale della Calabria».

«La nostra città ha tante potenzialità - prosegue il coordinatore - ma per riuscire a valorizzarle e tornare ad essere protagonista deve anche confrontarsi concretamente sulle proprie problematiche con serietà e senso di responsabilità. Per farlo è necessario progettare la città che vogliamo con lo sguardo aperto e rivolto ai prossimi decenni, affrontando le nuove, numerose e difficili sfide che ci attendono e che riguardano, innanzitutto, la sicurezza dei cittadini, la crisi economica e finanziaria, la sostenibilità turistica ed ambientale, la riqualificazione e rigenerazione urbana e delle periferie, l’inclusione sociale e l’innovazione tecnologica (smart city). Su questa base, il nostro impegno sarà orientato ad uno sviluppo urbano sostenibile per una Catanzaro sempre più vivibile, sicura, verde, accessibile, interconnessa e innovativa.