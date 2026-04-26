A capo della lista "Per Cerzeto - Insieme per il bene comune" c'è il sindaco uscente Giuseppe Rizzo.  Il secondo, con soli sette candidati, è Ottorino Ricioppo. C'è anche la lista Cambiamenti tra quelle in corsa per assumere la guida dell'amministrazione comunale: il candidato a sindaco è Silvio Geraldo Cascardo. Ecco gli aspiranti consiglieri alle prossime elezioni comunali di Cerzeto

Candidato a sindaco Giuseppe Rizzo

Lista “Per Cerzeto – Insieme per il bene comune”

  • Eugenio Candreva
  • Veronica Cetraro
  • Maria Iannace
  • Francesca Lucieri
  • Maria Germana Micieli
  • Guerino Patitucci
  • Elisa Gustava Romano
  • Stefano Sirianni

Candidato a sindaco: Ottorino Ricioppo

Lista “La montagna”

  • Antonio Cristofaro
  • Clara Palmieri
  • Giuseppe Maria Lo Gullo
  • Giuseppe Ferro
  • Cristina Georgiana Stanciu
  • Angelo Cataldo
  • Francesco Paolo Candreva

Candidato sindaco: Silvio Gerardo Cascardo

Lista “Cambiamenti – Cascardo sindaco” 

  • Valeria Barbuto
  • Emanuele Della Motta
  • Anna Francesca Domanico
  • Irma Figlia
  • Ilia Golemme
  • Paolo Angelo Golemme
  • Alessandro Parise
  • Giovambattista Piscopo
  • Espedito Sangermano