Si rinnova il pubblico consesso di Dipignano, centro alle porte di Cosenza che conta una popolazione legale di 4122 residenti. Per le elezioni comunali del 24-25 maggio 2026 a Dipignano sono quattro gli aspiranti primi cittadini, un numero considerevole ma non inedito per il centro bruzio. A sfidare il sindaco uscente Gaetano Sorcale saranno Antonio Crescibile, Eugenio Gallo e Andrea Giannotta. Di seguito tutte le liste con i nomi dei candidati consiglieri.

Candidato a sindaco: Gaetano Sorcale

Lista “Futuro Comune”

  • Antonella Carpino
  • Alessandro Bosco
  • Paolo Carelli
  • Alessandro De Cristofaro
  • Fabio Falcone
  • Maria Paola Favano
  • Andrea Francella
  • Patrizia Mazzuca
  • Gianmarco Pellegrino
  • Giulia Polillo
  • Massimiliano Posa
  • Andrea Rosito

Candidato a sindaco: Antonio Crescibene

Lista “Dipignano Bene Comune”

  • Valentina Mollica
  • William Spina
  • Giuseppe Carbone
  • Cristian Mazzuca Palmo Francesco Palermo
  • Raffaella Pontieri
  • Leonardo Rosito
  • Iolanda Fiorino
  • Daniela Senatore
  • Silvia Maiorano
  • Silvana De Luca
  • Erminia Natale

Candidato a sindaco: Eugenio Gallo

Lista “CambiAmo Dipignano”

  • Ivan Valentino Acri
  • Paolo (detto Paoletto) Aloe
  • Eugenio Beltrano
  • Fabio Bisceglia
  • Giuseppe (detto Peppino) Carobelli
  • Gianluca Catanzariti
  • Milena Ceraudo
  • Chiara Fiorino
  • Antonio Giaccari
  • Gabriella Marini Serra
  • Emilia (detta Rosellina) Pietramala
  • Marco Spadafora

Candidato a sindaco: Andrea Giannotta

Lista “Dipignano al centro”

  • Francesco Perfetti
  • Michele Sottile
  • Antonella Piccolo
  • Michele Rendaci
  • Eugenio Borrelli
  • Silvana Spizzirri
  • Fiorella Palermo
  • Mariacarmela Martire
  • Francesco Longobucco
  • Marianna Natale
  • Renata Barbara Zimon
  • Alessandra Dionesalvi