Sono in tutto quattro gli aspiranti primi cittadini che sfideranno il sindaco uscente Gaetano Sorcale. Si tratta di Antonio Crescibene, Eugenio Gallo e Andrea Giannotta

Si rinnova il pubblico consesso di Dipignano, centro alle porte di Cosenza che conta una popolazione legale di 4122 residenti. Per le elezioni comunali del 24-25 maggio 2026 a Dipignano sono quattro gli aspiranti primi cittadini, un numero considerevole ma non inedito per il centro bruzio. A sfidare il sindaco uscente Gaetano Sorcale saranno Antonio Crescibile, Eugenio Gallo e Andrea Giannotta. Di seguito tutte le liste con i nomi dei candidati consiglieri.

Candidato a sindaco: Gaetano Sorcale

Lista “Futuro Comune”

Antonella Carpino

Alessandro Bosco

Paolo Carelli

Alessandro De Cristofaro

Fabio Falcone

Maria Paola Favano

Andrea Francella

Patrizia Mazzuca

Gianmarco Pellegrino

Giulia Polillo

Massimiliano Posa

Andrea Rosito

Candidato a sindaco: Antonio Crescibene

Lista “Dipignano Bene Comune”

Valentina Mollica

William Spina

Giuseppe Carbone

Cristian Mazzuca Palmo Francesco Palermo

Raffaella Pontieri

Leonardo Rosito

Iolanda Fiorino

Daniela Senatore

Silvia Maiorano

Silvana De Luca

Erminia Natale

Candidato a sindaco: Eugenio Gallo

Lista “CambiAmo Dipignano”

Ivan Valentino Acri

Paolo (detto Paoletto) Aloe

Eugenio Beltrano

Fabio Bisceglia

Giuseppe (detto Peppino) Carobelli

Gianluca Catanzariti

Milena Ceraudo

Chiara Fiorino

Antonio Giaccari

Gabriella Marini Serra

Emilia (detta Rosellina) Pietramala

Marco Spadafora

Candidato a sindaco: Andrea Giannotta

Lista “Dipignano al centro”