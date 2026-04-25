A contendersi la poltrona più importante del Municipio saranno il primo cittadino uscente Saverio Bellusci e lo sfidante Antonio Longo

A Grisolia il rinnovo del consiglio comunale vedrà sfidarsi alle urne il sindaco uscente Saverio Bellusci, con la lista “Grisolia Unita”, e Antonio Longo, capolista di “Grisolia Bene Comune”. Le elezioni comunali sono previste per il 24 e il 25 maggio prossimi e si annunciano molto interessanti.

Candidato a sindaco: Saverio Bellusci

Lista “Grisolia Unita"

Giuseppe Bellusci

Carmine Perrotta

Giovanni Servidio

Antonio Franco

Marco Greco

Maria Luigia Capalbo

Diego Crusco

Antonio Muti

Ylenia Longo

Luana Marino.

Candidato a sindaco: Antonio Longo

Lista “Grisolia Bene Comune”