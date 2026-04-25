A contendersi la poltrona più importante del Municipio saranno il primo cittadino uscente Saverio Bellusci e lo sfidante Antonio Longo
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A Grisolia il rinnovo del consiglio comunale vedrà sfidarsi alle urne il sindaco uscente Saverio Bellusci, con la lista “Grisolia Unita”, e Antonio Longo, capolista di “Grisolia Bene Comune”. Le elezioni comunali sono previste per il 24 e il 25 maggio prossimi e si annunciano molto interessanti.
Candidato a sindaco: Saverio Bellusci
Lista “Grisolia Unita"
- Giuseppe Bellusci
- Carmine Perrotta
- Giovanni Servidio
- Antonio Franco
- Marco Greco
- Maria Luigia Capalbo
- Diego Crusco
- Antonio Muti
- Ylenia Longo
- Luana Marino.
Candidato a sindaco: Antonio Longo
Lista “Grisolia Bene Comune”
- Angelo Campagna
- Gennaro Cavaliere
- Veronica Consiglio
- Francesco De Biase
- Silvio Laregina
- Antonio Pacello
- Francesco Papa
- Gaetano Saporiti
- Franca Serra
- Carmine Trifilio