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L'uscente sindaco di Papasidero Fiorenzo Conte corre per la riconferma sotto il simbolo Energie 4.0 che simboleggia il rinnovamento partendo però dalle fondamenta gettate negli anni passati. Per le elezioni comunali del 24-25 maggio dovrà vedersela con Luca Oliva, indicato dal gruppo di Si Amo Papasidero, e con Andrea Adduci, capolista di Alternativa Sociale Italiana. Ecco i candidati della lista che lo sostiene
Candidato sindaco: Fiorenzo Conte
Lista “Energia 4.0"
- Marco Avena
- Luigi Conte
- Leopoldo Dario
- Cinzia Di Marco
- Rosaria Grisolia
- Giuseppe Marsiglia
- Mario Marsiglia
- Emanuele Oliva
- Giuseppe Russo
Candidato a sindaco: Luca Oliva
Lista “Si Amo Papasidero”
- Patrizia Bartolucci
- Leonardo Bloise
- Agostino Cosentino
- Katia Maiolino
- Andrea Marsiglia
- Antonio Oliva
- Mirko Oliva
- Pio Alfredo Oliva
- Salvatore Russo
- Giampaolo Spagnuolo
Candidato a sindaco Andrea Adduci
Lista “Alternativa sociale italiana”
- Francesco Ferrari
- Anna Laino
- Stefano Graziadio
- Mario Errico
- Michele Anzillotta
- Salvatrice Katiuscia Santocono
- Vincenzo Barzo