Tutto pronto anche per questa campagna elettorale. Saranno due i candidati a sindaco per le elezioni comunali del 24-25 maggio 2026 a Paterno Calabro. Il Municnipio non ha una guida dal 28 ottobre 2025 quando il consiglio comunale è stato sciolto per le dimissioni rassegnate dalla maggioranza dei consiglieri ed il comune è stato commissariato. A contendersi la carica di primo cittadino saranno Lucia Papaianni e Santocarmine Beltrano.

Candidata a sindaco: Lucia Papaianni

Lista “Paterno al centro”

Franca Maria Luisa (detta Maria Luisa) Barberio

Francesco Caruso

Paolino Casciaro

Carlo Fabiano

Giuseppe Ferraro

Laura Grimaldi

Luca Mancuso

Nada Naccarato

Angela Reda

Pasquale Ricca

Candidato a sindaco: Santocarmine Beltrano

Lista “Paterno nel Cuore”