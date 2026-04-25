Tutto pronto anche per questa campagna elettorale. Saranno due i candidati a sindaco per le elezioni comunali del 24-25 maggio 2026 a Paterno Calabro. Il Municnipio non ha una guida dal 28 ottobre 2025 quando il consiglio comunale è stato sciolto per le dimissioni rassegnate dalla maggioranza dei consiglieri ed il comune è stato commissariato. A contendersi la carica di primo cittadino saranno Lucia Papaianni e Santocarmine Beltrano.

Candidata a sindaco: Lucia Papaianni

Lista “Paterno al centro”

  • Franca Maria Luisa (detta Maria Luisa) Barberio
  • Francesco Caruso
  • Paolino Casciaro
  • Carlo Fabiano
  • Giuseppe Ferraro
  • Laura Grimaldi
  • Luca Mancuso
  • Nada Naccarato
  • Angela Reda
  • Pasquale Ricca

Candidato a sindaco: Santocarmine Beltrano

Lista “Paterno nel Cuore”

  • Riccardo Franco Caputo
  • Fiorenza Agata Florio
  • Elvira Grimaldi
  • Antonio Lupinacci
  • Pierluigi Magno
  • Francesco Mandarino
  • Luigi Perciasepe
  • Marilena Turco
  • Mirko Turco