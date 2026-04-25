Lucia Papaianni, l’ultima prima cittadina, prima dell’arrivo del commissario ad ottobre, ha deciso di chiedere di nuovo fiducia agli elettori, sfiderà Santocarmine Beltrano
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Papaianni e Beltrano candidati a sindaco di Paterno Calabro
Tutto pronto anche per questa campagna elettorale. Saranno due i candidati a sindaco per le elezioni comunali del 24-25 maggio 2026 a Paterno Calabro. Il Municnipio non ha una guida dal 28 ottobre 2025 quando il consiglio comunale è stato sciolto per le dimissioni rassegnate dalla maggioranza dei consiglieri ed il comune è stato commissariato. A contendersi la carica di primo cittadino saranno Lucia Papaianni e Santocarmine Beltrano.
Candidata a sindaco: Lucia Papaianni
Lista “Paterno al centro”
- Franca Maria Luisa (detta Maria Luisa) Barberio
- Francesco Caruso
- Paolino Casciaro
- Carlo Fabiano
- Giuseppe Ferraro
- Laura Grimaldi
- Luca Mancuso
- Nada Naccarato
- Angela Reda
- Pasquale Ricca
Candidato a sindaco: Santocarmine Beltrano
Lista “Paterno nel Cuore”
- Riccardo Franco Caputo
- Fiorenza Agata Florio
- Elvira Grimaldi
- Antonio Lupinacci
- Pierluigi Magno
- Francesco Mandarino
- Luigi Perciasepe
- Marilena Turco
- Mirko Turco