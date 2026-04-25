Dopo la breve parentesi dei commissari seguita alla caduta dell’amministrazione Ventimiglia, ambiscono alla poltrona di primo cittadino Paolo Montalti e Mariolina De Marco
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Montalti e De Marco candidati a sindaco di Villapiana
E’ durata poco più di un anno e mezzo l’esperienza di Vincenzo Ventimiglia sulla poltrona di primo cittadino. Il 14 gennaio 2026, infatti, il consiglio comunale è stato sospeso per le dimissioni rassegnate dalla maggioranza dei consiglieri ed il comune è stato commissariato. Per elezioni comunali di Villapiana 2026, saranno due i candidati a sindaco. Si tratta di Mariolina De Marco e Paolo Montalti sostenuto da Forza Italia ed esponenti civici.
Candidato a sindaco: Paolo Montalti
Lista “La Villapiana che vogliamo”
- Andrea Bellusci
- Desiree Borzacchelli
- Saverio De Luca
- Antonietta (detta Antonella) De Marco
- Leonardo Dramisino
- Emilia Longo
- Nicola Mastrota
- Agnese Palermo
- Vincenzo Rocco Simone
- Antonietta (deta Antonella) Zaccaro
- Said Zahiri
- Salvatore (detto Gennaro) Zito
Candidato a sindaco: Mariolina De Marco
Lista “Villapiana sarà”
- Carmela Cesarini
- Domenico Filardi
- Rosa Francomano
- Maria Giulia Giacobini
- Simona Iannuzzi
- Davide Marrazzo
- Natasha Motta
- Lorenza Pastore
- Fabio Pirillo
- Gabriele Pittelli
- Giacomo Pucciano
- Giuseppe Tiripicchio