E’ durata poco più di un anno e mezzo l’esperienza di Vincenzo Ventimiglia sulla poltrona di primo cittadino. Il 14 gennaio 2026, infatti, il consiglio comunale è stato sospeso per le dimissioni rassegnate dalla maggioranza dei consiglieri ed il comune è stato commissariato. Per elezioni comunali di Villapiana 2026, saranno due i candidati a sindaco. Si tratta di Mariolina De Marco Paolo Montalti sostenuto da Forza Italia ed esponenti civici.

Candidato a sindaco: Paolo Montalti

Lista “La Villapiana che vogliamo”

  • Andrea Bellusci
  • Desiree Borzacchelli
  • Saverio De Luca
  • Antonietta (detta Antonella) De Marco
  • Leonardo Dramisino
  • Emilia Longo
  • Nicola Mastrota
  • Agnese Palermo
  • Vincenzo Rocco Simone
  • Antonietta (deta Antonella) Zaccaro
  • Said Zahiri
  • Salvatore (detto Gennaro) Zito

Candidato a sindaco: Mariolina De Marco

Lista “Villapiana sarà”

  • Carmela Cesarini
  • Domenico Filardi
  • Rosa Francomano
  • Maria Giulia Giacobini
  • Simona Iannuzzi
  • Davide Marrazzo
  • Natasha Motta
  • Lorenza Pastore
  • Fabio Pirillo
  • Gabriele Pittelli
  • Giacomo Pucciano
  • Giuseppe Tiripicchio