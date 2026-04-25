E’ durata poco più di un anno e mezzo l’esperienza di Vincenzo Ventimiglia sulla poltrona di primo cittadino. Il 14 gennaio 2026, infatti, il consiglio comunale è stato sospeso per le dimissioni rassegnate dalla maggioranza dei consiglieri ed il comune è stato commissariato. Per elezioni comunali di Villapiana 2026, saranno due i candidati a sindaco. Si tratta di Mariolina De Marco e Paolo Montalti sostenuto da Forza Italia ed esponenti civici.

Candidato a sindaco: Paolo Montalti

Lista “La Villapiana che vogliamo”

Andrea Bellusci

Desiree Borzacchelli

Saverio De Luca

Antonietta (detta Antonella) De Marco

Leonardo Dramisino

Emilia Longo

Nicola Mastrota

Agnese Palermo

Vincenzo Rocco Simone

Antonietta (deta Antonella) Zaccaro

Said Zahiri

Salvatore (detto Gennaro) Zito

Candidato a sindaco: Mariolina De Marco

Lista “Villapiana sarà”