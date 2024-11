Seggi chiusi nei Comuni alle prese con le elezioni per il rinnovo dei Consigli. Tre i Comuni calabresi al voto: Rosarno (Rc), Nocera Terinese (Cz), e Simeri Crichi (Cz) , dove i seggi hanno riaperto alle 7 di questa mattina dopo la prima giornata di ieri e si sono chiusi alle 15. Comincia, dunque, lo spoglio.

A Nocera Terinese sono tre i candidati a sindaco: Sonia Rocca con la lista "Rinascita per per Nocera”, Saverio Russo per “Liberi di scegliere” e Antonio Macchione per “Progetto Nocera”.

Tre i candidati a sindaco anche a Simeri Crichi: Luigi Talarico per “Uniti per Simeri Crichi”, Davide Zicchinella per “Cambiamo Simeri Crichi” e Giuseppe Canistrà per “Simeri Crichi nel Cuore".

A Rosarno in lizza Pasquale Cutrì, candidato con la lista "Obiettivo Rosarno"; Filippo Italiano per “Rosarno prima di tutto” e Cosma Ferrarini "Per Rosarno bene comune”.

L’affluenza a Nocera Terinese è del 58,84% (precedente 62,39%), al 54,59% a Rosarno (precedente 62,97%), al 75,06% a Simeri Crichi (precedente 81,04%).