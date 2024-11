A Siderno si torna alle urne dopo lo scioglimento per infiltrazioni mafiose del 2018. Corrono per la carica di sindaco Stefano Archinà, Mariateresa Fragomeni, Mimmo Barranca, Antonio Cutugno, Antonio Sgambelluri

Il nome del nuovo sindaco di Siderno verrà fuori dal ballottaggio che si terrà il 17 e il 18 ottobre porssimi. A sfidarsi Maria Teresa Fragomeni e Domenico Barranca. La candidata del centrosinistra è stata costantemente in vantaggio superando fin da subito il 40% dei consensi, mentre il rappresentante del centrodestra si attesta intorno al 25% delle preferenze. Dietro i due candidati che approdano al ballottaggio ci sono Stefano Archinà, 20%, Antonio Cutigno intorno al 5% e Antonio Sgambelluri, 2%.

Dopo tre lunghi anni di commissariamento Siderno, quindi, torna alle urne e prova a ristabilire gli equilibri venuti a mancare ad agosto 2018 quando il consiglio comunale capeggiato da Pietro Fuda fu sciolto per infiltrazioni mafiose. In uno dei centri più importanti della locride ad aver incominciato la campagna elettorale con largo anticipo è Mariateresa Fragomeni. L’ex assessore regionale si presenta con il simbolo del Pd e con la lista “Ripartiamo da Siderno”, mentre Mimmo Barranca ha raccolto ben 5 liste (“Barranca Sindaco”, “Siderno nel Cuore”, “La destra”, “Cittadini di Siderno” e “Progetto Siderno”). Antonio Cutugno concorreva con 2 liste (“Noi per Siderno” e “Corriamo insieme”) e i comunisti uniti per Siderno al fianco di Antonio Sgambelluri. Si è votato in 19 sezioni. Il turno di ballottaggio nei giorni di domenica 17 ottobre e di lunedì 18 ottobre.

5 ottobre

Ore 16.35 - Scrutinate 8.305 schede su 9.697

Fragomeni 42,94%, Barranca 24,89%, Archinà 20,85%, Cutugno 5,08%, Sgambelluri 2,91%. Schede scrutinate 8.305 su 9.697

Ore 16.35 - Sarà ballottaggio tra Fragomeni e Barranca

Il prossimo sindaco di Siderno verrà deciso nel ballottaggio trra Maria Teresa Fragomeni (centrosinistra) e Domenico Barranca (centrodestra). Il dato ormai certo a 1500 schede dalla fine.

Ore 15.50 - A due terzi dello spoglio: ballottaggio Fragomeni-Barranca quasi certo

Nuovo aggiornamento dal Siderno quando sono state scrutinate 6.994 su 9.697. Fragomeni 43,82%, Barranca 25,36%, Archinà 20,25%, Cutugno 5,08% Sgambelluri 2,86%. Il ballottaggio tra la candidata del centrosinistra e quello del centrodestra è quasi certo.

Ore 14.33 - Diminuisce la forbice tra Archinà e Barranca

Aumentano le schede ma il vantaggio di Fragomeni non è in discussione: sono 2332 le preferenze finora del candidato Pd. Si riduce invece la forbice tra Archinà, con 1131 preferenze, e Barranca, con 1383 preferenze.

Ore 14.21 - Si allarga il vantaggio di Mariateresa Fragomeni

Continua ad allargarsi la forbice di vantaggio di Mariateresa Fragomeni nello scrutinio di Siderno. La candidata Pd è adesso al 43% con 2213 preferenze: seguono Domenico Barranca, candidato del centrodestra, con il 26,04% e 1340 preferenze, e Stefano Archinà a 1053 preferenze che gli valgono il 20%. Molto staccati Antonio Cutugno, al 5%, ed Antonio Sgambelluri dei Comunisti Uniti per Siderno al 3%

Ore 14.02 - Scrutinate metà delle schede

A Siderno, a metà scrutinio, questa la situazione: Fragomeni 43%, Barranca 30%, Archinà 25%, Cutugno 3%, Sgambelluri 1%. Archinà in recupero su Barranca per un posto nel ballottaggio con Fragomeni.

Ore 13.30 - Fragomeni sempre avanti, Archinà in risalita

Resta ampio il vantaggio di Maria Teresa Fragomeni quando sono state scrutinate 4294 schede sulle 9697 totali. La candidata del centrosinistra viaggia al 43,76% con 1879 preferenze, seguita dal candidato del centrodestra Domenico Barranca con il 26,69%. In leggera risalita Stefano Archinà con 836 preferenze vicino al 20%. Chiudono Cutugno al 4,84% e Sgambelluri con 2,89%.

Ore 12.30 - Un terzo dei voti scrutinati: Fragomeni con 17 punti su Barranca

A un terzo dello scrutinio Maria Teresa Fragomeni conduce con il 44,66% (1314 voti), seguita a distanza da Barranca con 27,36 (805 preferenze). In terza posizione con il 18,42% Archinà (542). Chiude Sgambelluri con il 3.09% (91)

Ore 11.40 - Sgambelluri: «Ci asteniamo dal ballottaggio»

Sgambelluri, ultimo in questo momento a spoglio in corso, avrebbe già dato indicazione ai suoi di astenersi al ballottaggio.

Ore 11.30 - Mille schede scrutinate, Fragomeni avanti si profila ballottaggio

Si profila un ballottaggio tra Mariateresa Fragomeni e Domenico Barranca per eleggere il nuovo sindaco di Siderno. Quando sono state scrutinate poco meno di duemila schede, la candidata del Partito Democratico è in vantaggio con il 44,83% delle preferenze sul candidato della coalizione di centrodestra, fermo al momento al 29,16%. Più staccato Stefano Archinà al 19% mentre Antonio Cutugno ha ottenuto il 4% e Antonio Sgambelluri al 2,4%.

Candidato a sindaco Stefano Archinà

Siderno 2030

Paola Albanese

Milena Archinà

Carlotta Bolognino

Lorenza Bonavita

Emilia Cordì

Giuseppina Ida De Beris

Massimo Diano

Carmen Dichiera

Daniela Ferreri

Antonio Cosimo Fiorenza

Vincenzo Girasolo

Giuseppe Pagano

Vincenzo Romeo

Giovanni Saffioti

Carlo Sgambelluri

Domenico Sorace

Candidato a sindaco Mimmo Barranca: 5 liste

Barranca Sindaco

Caccamo Aldo

Catalano Domenico

Coluccio Emanuela

Fimognari Giuseppe

Leone Carlo

Macrì Natalia

Marte Giuseppe

Misserianni Marika

Ricevuto Tiziana

Romeo Marilena

Tedesco Fabrizio

Tedesco Giorgia

Terrioti Daniele

Trimboli Antonio Cosimo Pio

Tripodi Carmelo

Velardo Stefania

Siderno nel cuore

Albanese Giovanni

Alvaro Tiziana

Barranca Rosa

Barresi Annarita

Caruso Nicola

Celia Loredana

Falzone Fabio

Fimognari Fortunato

Gliozzi Francesco

Ieraci Rosy

Macri’ Silvia

Pintaudi Carmelo

Restagno Domenico Romeo Salvatore

Sgambelluri Antonio

Vano Valeria

La Destra

Alessi Salvatore

Ardesia Maria

Audino Simone

Barbi Gabriella

Catalano Salvatore

D’Agostino Simone

Di Leo Pietro

Galea Teresa

Marando Gaetano

Muia’ Graziellla

Oppedisano Emanuela

Orfeo Giuseppe S.

Rodi Francesca

Torrieri Carmenina

Villemari Davide

Vitale Michelangelo

Cittadini di Siderno

Carabetta Francesco

De Leo Cosimo

De Pietro Patrizia

Femia Matteo

Lemma Milena

Macrì Nicola

Martelli Nadia

Minnella Antonio

Panetta Alessandro

Pasqualino Andrea

Petrolo Daniela

Ponente Rosa

Romeo Vincenzo Selvafiorita Martina

Tarzia Italo G.

Trimboli Rosa Maria

Progetto Siderno

Agostino Giuseppe

Bevilacqua Simona

Capogreco Francesco

Capogreco Luisa

Cataldo Giuseppe

Ceravolo Michelangelo

Crupi Miriam

De Giorgio Caterina

Errigo Salvatore

Marzano Maria

Panetta Luciano

Romeo Giulietta

Romeo Marco

Spatara Teresa

Spirli’ Vincenzo

Ursino Gessica

Candidato a sindaco Antonio Cutugno

Noi per Siderno

Flamingo Emiliana

Rispoli Roberto

Audino Mariapaola

Fuda Maurizio

Gaudio Concetta

Origlia Pietro

Cinnani Verdiana

Guttà Giuseppe

Macrì Angelo Francesco

Fragomeni Sara

Ieraci Andrea

Lombardo Antonio

Trimboli Daniele

Sgambelluri Cosimo

Varone Maria Teresa

Corriamo insieme

Fimognari Valeria

Papa Domenico

Tropiano Giulia

Nocitra Antonino

Garreffa Caterina

Cirillo Cosimo

Tropeano Emanuela

Barbieri Domenico

Piccolo Federica

Gelonese Michelina

Ursino Silvana

Romeo Maria Immacolata

Candidato a sindaco Mariateresa Fragomeni

Partito Democratico

Massara Giuseppina (detta Giusy)

Albanese Salvatore Guerino

Felicità Anna Maria

Archinà Alessandro

Floccari Maria Teresa

Canturi Francesco

Gargano Beatrice

Fuda Carlo

Luciano Vittoria

Lurasco Davide

Pagnotta Marinella

Pellegrino Salvatore

Pietroburgo Myriam

Scarfò Carmelo Giovanni

Rullo Laura

Trichilo Cosimo

Ripartiamo da Siderno

Albanese Vincenzo

Bizzantini Martina

Diano Tommaso

Brancati Maria Elvira

Figliomeni Fabrizio Antonio

Curciarello Silvia

Marcovecchio Roberto Mario

Cusato Claudia

Misuraca Massimo

Diano Iolanda Libera

Panetta Domenico

Lopresti Francesca

Romeo Piergiorgio

Minniti Nadia

Varacalli Matteo Domenico

Sgrò Maria

Candidato a sindaco Antonio Sgambelluri

Comunisti uniti per Siderno

Michelangelo Tripodi

Lorenzo Fascì

Elsa Albanese

Ivan Albanese

Leonora Bruzzese

Penelope Corinne Coluccio

Maria Teresa Alfarano

Bozena Stefania Domaszko

Rosanna Femia

Carlo Martino

Cosimo Mazzei

Rosa Alba Pezzano

Vanessa Salerno

Kristian Sanci

Antonio Taccone

Cosimo Sgambelluri