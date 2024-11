La Coalizione di Centro ha deciso di candidare a sindaco della città di Vibo Valentia l'avvocato Francesco Muzzopappa. «Il nostro - è scritto in una nota della Coalizione - è un progetto con protagonista il noto avvocato quale alternativa alle coalizioni di centrodestra e centrosinistra. Siamo convinti che non si possa professare il "credo" della modernità mettendolo in pratica con gli stessi nomi e volti che si aggirano sul territorio da oltre venti anni».

La Coalizione, inoltre, sottolineando ragioni e obiettivi, evidenzia come «il percorso intrapreso si fondi su valori comuni e un impegno forte e concreto, indirizzato a mettere in piedi un progetto politico nuovo in cui si privilegi la partecipazione dei cittadini. Il governo della città, infatti, non può e non deve essere un affare dinastico». Ecco perché la coalizione sente forte l'esigenza di riscoprire i luoghi della propria identità. «La nostra - si evidenzia ancora nella nota - è una città piena di storia, una città sul mare e di mare, una comunità da preservare, una città da proiettare al futuro. Vogliamo che rispetti le sue radici, guardi avanti e, prendendo per mano i cambiamenti, sostenga i propri cittadini nelle situazioni di fragilità».

Ed è in questa prospettiva che la Coalizione di Centro, nel concludere, si dice «lieta di confrontarsi e intraprendere un percorso politico comune con il mondo dell'associazionismo politico, culturale del territorio oltre che con ogni forza politica che si riconosca nei valori più alti e nobili della democrazia e della rappresentanza sociale in grado di garantire, oltremodo, la più ampia ed estesa partecipazione della cittadinanza». La discesa in campo registra il supporto di: Azione, Italia Viva, Udc, Idm, Noi moderati, Movimenti civici.