«Apprendiamo da notizie di stampa che il circolo di Vibo Marina si sarebbe espresso favorevolmente sul nome di Stefano Luciano come candidato a sindaco . Siamo costretti a prendere le distanze da questo documento in quanto la sezione non esiste da tempo e non è rappresentata da Barbieri già organico da tempo al centrodestra e elettore di Luciano dalle scorse amministrative». Lo riporta una nota a firma di Rosario Gramendola, ex militante democrat che specifica: «Prendiamo quindi le distanze da questi comunicati che tendono solo a fare confusione. Gli elettori del Pd di Vibo Marina rimangono coerenti con la loro storia».

Non si è fatta attendere la risposta del Circolo di Vibo Marina: «La presente per smentire categoricamente l’ex militante Gramendola forse ex da piu’ di venti anni… in quanto a detta e del segretario del circolo di Vibo Marina e dal segretario provinciale Enzo Insardà si è perso i passaggi democratici più importanti del Pd lo stesso insardà conferma senza lasciare adito ad alcun dubbio la legittima e democratica elezione a segretario Francesco Barbieri del circolo di Vibo Marina-Bivona-Portosalvo e Longobardi»