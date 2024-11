Francesco Boccia torna all'attacco nei confronti del M5s e lo fa dal palco della Festa dell'Unità di Rimini. «A Rimini e Cosenza il M5s ha commesso nei confronti del Partito democratico una grave scorrettezza sostenendo candidati alternativi ai nostri ma che provengono comunque dal Pd o dal centrosinistra», ha rimarcato il deputato dem e responsabile Enti locali della Segreteria nazionale.

«Una scorrettezza che il Pd non farà mai, perché azioni del genere aiutano soltanto la destra. Noi siamo diversi da loro, non gli faremo mai scorrettezze così, noi siamo per un fronte unito che sconfigga la destra. Vinceremo anche per loro».

Franz Caruso: «I cosentini sceglieranno noi»

Gli fa eco il candidato del centro sinistra, Franz Caruso: «La vicenda elettorale della nostra città diviene un caso politico nazionale - scrive in una nota -. Ha detto bene Francesco Boccia, dal palco della festa dell'Unità di Rimini, nel sottolineare la scorrettezza che il M5s ha commesso nei confronti del Pd per aver sostenuto a Cosenza e a Rimini candidati alternativi al centrosinistra. Condivido che anche a Cosenza vinceremo anche per loro pur senza di loro. Mai come in questo momento gli elettori cosentini invocano una guida della città capace di proporre ed attuare una credibile azione di governo. La mia candidatura è una scelta fatta unitariamente da tutte le forze del centrosinistra. È l'unica che si misura con la sfida del governo per contrastare il centrodestra e che rappresenta l'unità dei riformisti progressisti, al contrario di quanti hanno pensato di utilizzare la candidatura a sindaco come uno escamotage per conquistare uno strapuntino tra i banchi del consiglio comunale. Sono sicuro - conclude - che i cosentini sceglieranno il cambiamento».