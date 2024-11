VIDEO | Cosenza è l'unico capoluogo di provincia chiamato alle urne in queste elezioni comunali. I sindaci eletti in tutti i comuni: segui in diretta tutti gli aggiornamenti

Concluso lo spoglio negli 82 comuni chiamati a rinnovare i propri organi amministrativi. A Cosenza e Siderno si andrà al ballottaggio. Le operazioni di voto si sono svolte il 3 ottobre e il 4 ottobre in concomitanza con le elezioni regionali. I seggi sono rimasti aperti il 3 ottobre dalle ore 7 alle 23 e lunedì 4 ottobre dalle ore 7 alle ore 15. Per le elezioni comunali hanno votato il 57,81% degli aventi diritto, contro il 62,38 delle scorse elezioni. Cosenza è l'unico capoluogo di provincia chiamato al voto.

Elezioni comunali Calabria, gli aggiornamenti

In particolare a Lamezia si sono svolte le elezioni parziali e votato in 4 sezioni su 78. Un caso raro dopo il pronunciamento prima del Tar poi del Consiglio di Stato. In 4 seggi, si ricorderà, le verifiche della Prefettura appurarono anomalie. Da qui il ricorso presentato dai due ex candidati a sindaco Silvio Zizza e Massimo Cristiano relativamente alle operazioni di scrutinio delle elezioni di novembre 2019. Le urne hanno riconfermato la fiducia al sindaco Paolo Mascaro.





A Cosenza invece a contendersi la fascia tricolore sono Francesco Civitelli, Francesco De Cicco, Francesco Caruso, Franz Caruso, Bianca Rende, Valerio Formisani, Franco Picchieri e Fabio Gallo. Per decretare il successore di Mario Occhiuto a Palazzo dei bruzi servirà il ballottaggio tra Franz Caruso (centrosinistra) e Francesco Caruso (centrodestra).



Siderno ha invece affrontato la campagna elettorale con 5 candidati a primo cittadino: Domenico Barranca e Mariateresa Fragomeni si affronteranno al ballottaggio del 17 e 18 ottobre prossimi. Gli altri candidati erano Stefano Archinà, Antonio Cutugno e Antonio Sgambelluri. Si è votato in 19 sezioni.

Provincia di Catanzaro

• Argusto: sindaco Walter Matozzo

• Badolato: sindaco Giuseppe Nicola Parretta

• Borgia: sindaco Elisabeth Sacco

• Cenadi: sindaco Francesco Casalinuovo

• Chiaravalle Centrale: sindaco Donato Domenico Savio detto Mimmo

• Cicala: sindaco Alessandro Falvo

• Conflenti: sindaco Emilio Francesco

• Decollatura: sindaco Raffaella Perri

• Falerna: sindaco Francesco Stella

• Feroleto Antico: sindaco Pietro Fazio

• Jacurso: sindaco Ferdinando Serratore

• Lamezia Terme sindaco Paolo Mascaro riconfermato dopo lo scrutinio nelle quattro sezioni

• Martirano: sindaco Francesco Bartolotta

• San Sostene: sindaco Luigi Aloisio

• Serrastretta: sindaco Antonio Muraca

• Soveria Mannelli: sindaco Michele Chiodo

• Soveria Simeri: sindaco Amedeo Mormile

• Tiriolo: sindaco Domenico Stefano Greco

• Torre di Ruggiero: Vito Bruno Roti

• Vallefiorita: sindaco Salvatore Megna



Provincia di Cosenza

• Aieta: sindaco Pasquale De Franco

• Albidona: sindaco Leonardo Aurelio

• Altilia: sindaco Sebastiano Pasqualino De Rose

• Amendolara: sindaco Pasquale Aprile

• Belmonte Calabro: Roberto Veltri

• Bisignano: sindaco Francesco Fucile

• Calopezzati: sindaco Edoardo Giudiceandrea

• Celico: sindaco Matteo Francesco Lettieri

• Cerisano: sindaco Lucio di Gioia

• Cleto: sindaco Armando Bossio

• Cosenza al ballottaggio

• Falconara Albanese: sindaco Marcello Alfredo Candrava

• Francavilla Marittima: sindaco Gaetano Tursi

• Fuscaldo: sindaco Giacomo Middea

• Guardia Piemontese: sindaco Vincenzo Rocchetti

• Lago: sindaco Enzo Scanga

- Mangone: sindaco Orazio Berardi

• Marano Principato: sindaco Pino Salerno

• Pietrafitta: sindaco Antonio Muto

• Rogliano: sindaco Giovanni Altomare

• Rovito: sindaco Giuseppe De Santis

• San Cosmo Albanese: sindaco Damiano Baffa

• San Demetrio Corone: sindaco Ernesto Madeo

• San Lorenzo Bellizzi: sindaco Antonio Cersosimo

• San Nicola Arcella: sindaco Eugenio Madeo

• San Pietro in Amantea: sindaco Gioiacchino Morelli

• Sangineto: sindaco Michele Guardia

• Scala Coeli: sindaco Giovanni Matalone

• Spezzano della Sila: sindaco Salvatore Monaco

• Zumpano: sindaco Fabrizio Romano



Provincia di Crotone

• Casabona: sindaco Francesco Seminari

• Cotronei: sindaco Antonio Ammirati

• Crucoli: sindaco Cataldo Librandi

• Pallagorio: sindaco Umberto Lorecchio

• Petilia Policastro: sindaco Simone Saporito



Provincia di Reggio Calabria

• Bova: sindaco Santo Casile

• Camini: sindaco Giuseppe Alferano

• Careri: sindaco Pietro Sergi

• Delianuova: sindaco Domenico Licastro

• Ferruzzano: sindaco Domenico Silvio Pizzi

• Galatro: sindaco Sandro Sorbara detto Nino

• Gerace: sindaco Giuseppe Pizzimenti

• Mammola: sindaco Stefano Raschellà

• Melicuccà: sindaco Vincenzo Oliverio

• Melicucco: sindaco Francesco Nicolaci

• Melito Porto Salvo: sindaco Salvatore Orlando

• Palizzi: sindaco Roberto Felice Nocera

• Polistena: sindaco Michele Tripodi

• Roghudi: sindaco Pier Paolo Zavettieri

• San Lorenzo: sindaco Giovanni Mangloviti

• Sant’Agata del Bianco: sindaco Domenico Stranieri

• Seminara: sindaco Giovanni Piccolo

• Siderno al ballottaggio

• Stilo: sindaco Giorgio Tropeano



Provincia di Vibo Valentia

• Brognaturo: sindaco Rossana Tassone

• Dasà: sindaco Raffaele Scaturchio

• Filadelfia: sindaco Anna Bartucca

• Francica: Michele Mesiano

• Joppolo: Giuseppe Dato

• Polia: sindaco Luca Alessandro

• Sant’Onofrio: sindaco Antonino Pezzo

• Zambrone: sindaco Corrado L'Andolina