Urne chiuse anche in Calabria dove nella giornata di domenica 12 giugno 74 comuni sono stati chiamati al voto per scegliere sindaco e Consiglio comunale.

Oltre a Catanzaro (QUI I RISULTATI), capoluogo di regione, sono 3 i comuni superiori a 15mila abitanti: Palmi, sul territorio della Città Metropolitana di Reggio Calabria dove è stato riconfermato Giuseppe Ranuccio. Ci sono poi anche Acri e Paola in provincia di Cosenza.

Elezioni comunali Calabria, i risultati

Nel dettaglio, in provincia di Catanzaro 15 Comuni chiamati al voto.

In provincia di Cosenza si vota invece in 24 centri.



Due i Comuni alle urne in provincia di Crotone.



Sono invece 20 i Comuni che votano oggi in provincia di Reggio Calabria.



Infine, dodici i Comuni al voto in provincia di Vibo Valentia.

Comunali in Calabria, l'affluenza in Calabria

L’affluenza definitiva in Calabria per i comuni chiamati al voto per le amministrative è del 59%. Alle ore 23 si era attestata al 42.76% (nella scorsa tornata elettorale era al 46,93%). Definitivi anche i dati che riguardano le diverse province: nel Vibonese ha votato 54,74 degli aventi diritto. Per la provincia di Crotone dove si è votato solo in due centri si sono recati alle urne il 57,72 per cento dei cittadini. Nel Reggino il 56,23 per cento. Nel Catanzarese il 64,20% (nel capoluogo il 46,93). In provincia di Cosenza l’affluenza si attesta al 57.35%.