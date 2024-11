Il Movimento 5 stelle escluso dalla competizione elettorale di Corigliano-Rossano. Ci sarebbe stato un errore nella presentazione delle liste e pertanto Claudio Fiorentino e la compagnia pentastellata rimarranno alla finestra. Certo, un peccato sicuramente non veniale quello dei post grillini corissanesi che già erano arrivati a sabato scorso (giorno della presentazione delle liste) senza troppo mordente.

Tant’è che quella lista, che oggi è stata esclusa dalla commissione elettorale insediata in Comune, riportava appena 19 nominati (su un massimo di 24) racimolati un po’ qua e la. Addirittura uno dei candidati aveva deciso di ritirarsi all’ultimo momento. Nulla questio, ma il Movimento nella terza città della Calabria non è – stando all’esito delle ultime urne del 4 marzo 2018 – o almeno non dovrebbe essere l’ultima ruota del carro politico nella grande Corigliano-Rossano; atteso che la mega polis della Sibaritide conta ben 4 rappresentanti cinque stelle in parlamento ed un ruolino di voti di oltre il 50% alle ultime consultazioni politiche. Certo è che l’esclusione della lista è stato generato da un black-out infinito nell’organizzazione interna del M5S corissanese. Possibile, davvero, che non si è stati capaci di presentare una lista?

Il mistero della "nona lista" di Promenzio

Intanto, nel day after della presentazione delle liste c’è mistero attorno alla nona lista presentata dalla coalizione “Civico e Popolare” del candidato sindaco Gino Promenzio. Della composizione di quella nona lista denominata “Promenzio Sindaco”, che si sa essere stata regolarmente depositata, messa agli atti e accettata dalla commissione elettorale, non se ne sa nulla. Tantomeno c’è stata una comunicazione ufficiale da parte della coalizione. Più che il mistero, aleggia la curiosità per sapere chi siano i nomi al suo interno.

Ecco come sarà composta la scheda elettorale

Intanto la Commissione elettorale comunale ha provveduto anche all’estrazione delle liste e alla composizione delle coalizioni che compariranno sulla scheda elettorale. Che vedrà in testa Flavio Stasi e le sue cinque liste in questo ordine: Corigliano-Rossano Futura, Corigliano-Rossano Pulita, Uniti per Stasi, Corigliano-Rossano Domani, Città in Comune. A seguire le liste della coalizione “Civico e Popolare” di Gino Promenzio con a capo proprio la lista “misteriosa” Promenzio Sindaco e poi: Fiori d’Arancio, Democratici Corigliano-Rossano, La Bellezza e le Regole, Identià Comune, Idea Futura, Gente di mare, Città Positiva e Città Nuova. Le liste di Stasi e Promenzio compariranno sul lato sinistro della scheda elettorale.

Su quello di destra, invece, il grande raggruppamento di “Giuseppe Graziano, il Sindaco che Unisce”. La cordata costituente del generale dell’ex Corpo forestale dello Stato avrà questo ordine: Coro di Moderati, Direzione Corigliano-Rossano, Comitato Corigliano-Rossano, Civica Corigliano-Rossano, Coraggio di Cambiare, Lega Salvini, Voltare Pagina, Alternativa Democratica, Insieme, Fratelli d’Italia, Progetto comune, Volare Alto e Giuseppe Graziano Sindaco.