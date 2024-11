Il consigliere regionale: ‘Necessario riportare le forze che si riconoscono nell’azione del governo nazionale e regionale, nello stesso alveo di un progetto unitario forte e condiviso per riconquistare il Comune di Cosenza’

“Il persistente clima di tensione, nell’ambito del centrosinistra, in questo particolare momento, richiederebbe, da parte della classe dirigente, più che accelerazioni e chiusure, una maggiore serenità di giudizio e lungimiranza politica per poter giungere ad una soluzione unitaria e condivisa”.



Il consigliere regionale Mimmo Bevacqua, a proposito del dibattito preelettorale in corso a Cosenza, fa appello “ad una maggiore cautela, nei giudizi e nelle considerazioni perché è necessario riportare le forze che si riconoscono nell’azione del governo nazionale e regionale, nello stesso alveo di un progetto unitario, forte e condiviso per riconquistare il Comune di Cosenza”.

“Mi sembra del tutto fuori luogo – aggiunge - la dichiarazione rilasciata dal sottosegretario Zanetti che non fa altro che ingenerare confusione, in un momento in cui, invece, dovrebbe prevalere la responsabilità e l'appartenenza ad un progetto politico di visione nazionale”.



“L’augurio è che nei prossimi giorni – ha concluso il consigliere regionale – si possa convergere uniti sul nome del candidato Presta e ci si possa, quindi, concentrare su una progettualità politica in linea con le direttrici tracciate dal governo nazionale e da quello regionale”.