«Molte delle pagine più importanti di sviluppo e di progresso della Calabria e di Cosenza portano la firma del movimento socialista che ancora oggi è radicato nel sentimento dei cittadini di questo territorio. Giacomo Mancini a Cosenza, così come le associazioni di ispirazione socialista che hanno aderito alla piattaforma riformista, sono rappresentanti autorevoli e continuatori di quella storia». Così Francesco Boccia, deputato Pd e membro della Segreteria nazionale, in merito alle prossime elezioni amministrative a Cosenza.

«Nelle vicende complesse che hanno portato alla definizione delle candidature - continua l'onorevole - e che si sono intrecciate anche con dinamiche di equilibri e accordi nazionali è mancato il coinvolgimento che avrebbero senza dubbio meritato. In un quadro politico frammentato a destra come a sinistra e con la sfida regionale che vede Cosenza tra le città decisive per imprimere un vero cambiamento politico in Calabria, il Partito democratico ha fatto una proposta politica della quale si assume tutte le responsabilità, anche degli errori di mancato coinvolgimento».

«Nello stesso tempo, ritengo che ci possano essere ancora i margini per riparare e costruire ed intendo profondere fino alla fine ogni sforzo in questa direzione: la storia socialista e progressista di Cosenza merita l'unità delle forze politiche e dei movimenti civici - afferma Boccia -. Dopo anni difficili e tormentati, terminati con la crisi finanziaria e l'impoverimento della città che è sotto gli occhi di tutti, abbiamo il dovere di guidare la rinascita di Cosenza. Unire i progressisti con il grande contributo di Giacomo Mancini e delle associazioni che al suo fianco sono impegnate può far ripartire il modello Cosenza per la Calabria che è sempre nel cuore di tutti per la sua storia socialista che è patrimonio della comunità. A Giacomo e a tutti i compagni socialisti chiediamo di aiutarci a costruire il modello di governo caro ai cosentini basato su una moderna centralità della persona, su servizi essenziali che devono diventare prioritari nell'azione della macchina pubblica come acqua e rifiuti, fino all'impegno politico e tecnico attraverso le tante competenze locali, collegato alla programmazione europea 2021-2027 e alle risorse del Recovery su innovazione, sanità, cultura e sviluppo sostenibile».

«Per il Pd e per la coalizione di centrosinistra che sostiene Franz Caruso sindaco, il ruolo e l'impegno di Mancini e di tutti i compagni socialisti sono fondamentali - conclude - per costruire una nuova prospettiva politica sul territorio consolidando una moderna idea di amministrazione locale».