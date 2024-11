La sconfitta pesa sui territori e dai dirigenti della provincia di Cosenza arriva l'invito perentorio al segretario nazionale a fare un passo indietro

Ci sono anche due sindaci, Ugo Vetere ed Umberto Mazza, primi cittadini, rispettivamente, di Santa Maria del Cedro e Caloveto tra i 50 firmatari del documento con il quale decine di dirigenti di partito chiedono la testa di Matteo Renzi.«Partendo dalla disfatta elettorale a livello nazionale e in particolare calabrese del Partito Democratico - scrivono i dirigenti nel documento- non sono più rinviabili le dimissioni del segretario nazionale che ci aspettiamo vengano date in maniera irrevocabile nella Direzione nazionale del partito convocata per lunedì».

Tra i firmatari del documento componenti dell'Assemblea nazionale, dell'Assemblea provinciale e segretari di circolo. «L'ampiezza della disfatta elettorale - si legge nella nota - impone l'apertura di una fase costituente prima dell'avvio del percorso congressuale perché il rischio è quello dell'estinzione del progetto del Pd. Il Partito Democratico deve dire no ad alleanze con la destra e con i populisti».