Ugo Pugliese correrà insieme a Rosanna Barbieri al ballottaggio il prossimo 19 giugno: 'Dobbiamo insistere ad invogliare la gente ad andare a votare'

“Siamo molto soddisfatti del risultato conseguito.” Sono le prime parole del candidato a sindaco de La Prossima Crotone, Ugo Pugliese, dopo il lungo scrutinio post elettorale che lo vede andare al ballottaggio il prossimo 19 giugno.

“Abbiamo seguito tutti insieme nella segreteria politica l’evolversi dello scrutinio, ed ho toccato con mano, ancora una volta, l’entusiasmo che contraddistingue la coalizione”.

“Mi preme ringraziare tutti i cittadini che hanno creduto e credono ne La Prossima Crotone e nel progetto di governo che vuole realizzare” – ha affermato Pugliese.



“Facendo una prima analisi del voto di ieri, ne esce fuori che Crotone abbia fortemente bocciato l’amministrazione del centrosinistra. Questa vittoria al primo turno assomiglia tanto alla classica vittoria di Pirro. Il distacco tra la Barbieri e me è davvero irrilevante e sono certo che lo ribalteremo con facilità perché i crotonesi hanno compreso che noi siamo la reale alternativa al malgoverno del Partito Democratico. Abbiamo indovinato la strategia da utilizzare”.



“Per quanto riguarda il ballottaggio – continua Pugliese – dobbiamo insistere ad invogliare la gente ad andare a votare e dobbiamo essere ancora di più convincenti nello spiegare le nostre idee per fare ripartire la città”.



“Dobbiamo parlare di progetti – conclude il candidato sindaco de La Prossima Crotone – e non lasciarsi andare a inutili battibecchi. Già questa sera incontrerò la coalizione per analizzare a fondo il voto e ripartire immediatamente per questo sprint finale”.